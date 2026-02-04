NEWS

Hinweise erbeten: Fußballfan in der Südstadt schwer verletzt

Ein Duo soll einen Mann bei einem Match in Maria Enzersdorf geschlagen haben.

Nach einer schweren Körperverletzung im Fußballstadion Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) hat die Polizei am Mittwoch Bilder eines Verdächtigen veröffentlicht.

Beim Match Admira Wacker gegen Austria Salzburg am 18. Oktober des Vorjahres sollen zwei bisher Unbekannte auf der Gästetribüne einen Fan bedrängt haben. Als ein Mann helfen wollte, soll das Duo diesem kurz vor 21.30 Uhr unter anderem durch Schläge schwere Blessuren zugefügt haben.

Zu dem Vorfall kam es in der ADMIRAL 2. Liga während des Jubiläumsspiels zum 120-jährigen Bestehen des Klubs Admira Wacker.

Die Bilder wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt veröffentlicht. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf (Tel.: 059133-3339) erbeten.

