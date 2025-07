2.000 Fans warten in Saalfelden vergeblich auf Ronaldo

Rund 2.000 Besucher in Saalfelden haben vergeblich auf Cristiano Ronaldo gewartet.

Im Testspiel von Al-Nassr gegen den SK St. Johann in Tirol steht Superstar am Samstag nicht im Kader des Klubs aus Saudi-Arabien. Ronaldo war erst Donnerstagabend im Trainingslager von Al-Nassr in Saalfelden eingetroffen.

Der Test vor ausverkauftem Haus in der Pinzgau Arena endet mit einem 5:2-Sieg der Saudis, nachdem der Tiroler Viertligist sogar vorgelegt hat.

Nächste Chance am Mittwoch

Während Ronaldo im Hotel blieb, gab es dennoch Stars zu sehen. So trifft der ehemalige Salzburg-Profi Sadio Mane für den seit kurzem vom Portugiesen Jorge Jesus betreuten Klub. Für St. Johann dürfen sich Benedikt Seeber und Aboubacar Cisse über Tore freuen.

Die nächste Chance, einen Blick auf Ronaldo zu erhaschen, ergibt sich womöglich am kommenden Mittwoch in Grödig. Al Nassr trifft in einem weiteren Test auf Toulouse. Am 2. August ist für Al Nassr wieder in Grödig eine Partie gegen Al-Ahli angesetzt.