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"Schneckerl"-Abschied als Experte? Das sagt der ORF

Die Gratiszeitung "Heute" berichtete vom Abschied des Fußballexperten aus dem ORF - nun gibt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Statement dazu ab.

"Schneckerl"-Abschied als Experte? Das sagt der ORF Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Seit längerem wird schon spekuliert, wann Herbert Prohaska seine Rolle als Fußballexperte im ORF aufgibt - nicht zuletzt, da er selbst vor mehreren Monaten auf sein Alter von 70 Jahren verwiesen hat.

Der von der Gratiszeitung "Heute" am Freitag verkündete "TV-Knall", wonach sich Prohaska nach der von Mitte Juni bis Mitte Juli stattfindenden Fußball-WM verabschieden werde und ihm Peter Stöger nachfolgen solle, verhallt aber wohl ungehört.

"Herbert Prohaska bleibt dem ORF und den Fußballfans mit seiner Expertise auch über die WM hinaus erhalten", hieß es aus dem ORF auf APA-Anfrage.

Gerüchte, wonach Stöger bald für den ORF als Experte anheuern dürfte, kommentiert das öffentlich-rechtliche Medienhaus nicht.

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