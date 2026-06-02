Ex-Bundesligaprofi Friesenbichler wird erstmals Cheftrainer

Der Ex-Profi Kevin Friesenbichler hat eine neue Aufgabe.

Er wird ab sofort den Landesligisten ASK Köflach als Cheftrainer übernehmen. Er besitzt bereits die UEFA-B-Lizenz und wird erstmals Chefcoach einer Mannschaft.

Mit Philipp Kasch und Matthias Franz bekommt er zwei Co-Trainer zur Seite gestellt.

Friesenbichler spielte in der Bundesliga für die Wiener Austria, den WAC und Sturm Graz. Im Ausland stand er unter anderem für Benfica Lissabon B am Feld. Beim Landesligisten Wildon beendete der 32-Jährige seine Karriere.