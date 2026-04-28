Zweiter Sieg im neuen Stadion: WSC schlägt Nachzügler knapp

Der Wiener Sport-Club gewinnt sein zweites Spiel in Folge im neuen Stadion.

Im Nachtragsspiel des 18. Spieltags der Regionalliga Ost setzen sich die Hernalser mit 2:1 gegen den SC Retz durch.

Aus WSC-Sicht geht es ideal los: Rocco Sütterlüty trifft nach einer Direktabnahme zur Führung (8.). Die Gastgeber arbeiten am zweiten Treffer, der aber "erst" nach der Pause gelingt. In der 58. Minute erhöht Konstantin Kerschbaumer per Strafstoß auf 2:0.

Kalajdzic-Bruder bereitet Anschluss vor

Doch Retz gibt sich nicht auf, kommt nur zehn Minuten später zurück. Daniel Kalajdzic, Bruder von LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic, bedient Seth Paintsil, der flach ins Eck einschießt (68.). Die Weinviertler sind in der Schlussphase am Drücker, der Ausgleich fällt aber nicht mehr.

Der Sport-Club bleibt mit 30 Zählern 13. der Tabelle. Die Dornbacher haben aber zwei Spiele weniger als der Zwölfte, Sportunion Mauer, absolviert. Retz ist mit 13 Zählern weiterhin 16. und Vorletzter.