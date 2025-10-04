Suche
    Wacker Innsbruck weiter auf Aufstiegskurs

    Der Innsbrucker Traditionsverein feiert einen knappen Auswärtserfolg in Imst.

    Wacker Innsbruck weiter auf Aufstiegskurs Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Wacker Innsbruck ist weiterhin auf Kurs Richtung LigaZwa.

    Die Innsbrucker gewinnen auswärts knapp beim letzjähriger Regionalliga-West-Vizemeister SC Imst mit 1:0. Den entscheidenden Treffer für Wacker erzielt Sommerneuzugang Albin Krasniqi, nach schöner Vorarbeit von Stefan Lorenz (22.).

    In der Tabelle der Regionalliga West bleiben die Schwarz-Grünen mit 27 Punkten aus zehn Spielen weiter auf Platz eins. Direkt dahinter folgt der SV Seekirchen mit 26 Punkten. Die Salzburger, die die Altach Juniors in einer spektakulären Partie mit 6:2 schlagen, haben allerdings schon ein Spiel mehr absolviert als die Innsbrucker.

