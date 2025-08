Der ASK Voitsberg kann den Schwung aus dem sensationellen Erfolg im UNIQA ÖFB-Cup gegen die Wiener Austria nicht in den Start der neuen Saison in der Regionalliga Mitte mitnehmen.

Der Zweitliga-Absteiger kommt beim SC Kalsdorf nicht über ein 1:1 hinaus. Thomas Hirschhofer bringt die Hausherren sogar in Führung (25.), nur sechs Minuten später egalisiert Paolo Jager den Spielstand (31.). In der zweiten Halbzeit gibt der ehemalige Zweitliga-Torschützenkönig Fabian Schubert sein Debüt für Voitsberg.

Für den SV Lafnitz läuft es mit einem 2:1 bei Aufsteiger ATUS Velden besser. Hamza Samardzic trifft direkt nach Seitenwechsel zur Führung (46.), Tom Zurga erzielt den Ausgleich (57.). Der Siegtreffer geht auf das Konto von Angelo Nenadic (66.).

Union Dietach feiert einen 2:0-Sieg beim SK Treibach, die SPG Wallern muss sich dem SC Weiz daheim 0:2 geschlagen geben. Union Gurten und der Deutschlandsberger SC trennen sich 2:2, die WAC Amateure bezwingen USV St. Anna 4:1 und sind erster Tabellenführer.

Horn verliert, Krems erster Ostliga-Tabellenführer

In der Regionalliga Ost startet mit dem SV Horn der dritte Absteiger aus der ADMIRAL 2. Liga mit einem 2:4 beim FC Marchfeld Donauauen unzufriedenstellend in die Spielzeit.

Nach 60 Spielminuten liegen die Waldviertler bereits 1:4 zurück, Csaba Mester trifft für die Hausherren doppelt (42., 60.). Seedy Jarju betreibt Ergebniskosmetik (77.).

Der Kremser SC thront als erstes Team an der Tabellenspitze, die Mannschaft von Jochen Fallmann schlägt den SC Neusiedl/See auswärts 4:0. Felix Nachgabauer erzielt zwei Tore (13., 45.), Burak Yilmaz (36.) und Jan-Sebastian Koppensteiner (59.) tragen sich ebenfalls in die Schützenliste ein.

Der SV Leobendorf bezwingt die Wiener Viktoria mit 3:1, die Bundesländer-interne Duelle in Burgenland und Wien enden remis: SV Oberwart und Aufsteiger SC/ESV Parndorf trennen sich 1:1, SR Donaufeld und Aufsteiger SV Donau 2:2.

Die erste Absage hat die neue Saison ebenfalls bereits gebracht, die Partie zwischen SV Gloggnitz und FCM Traiskirchen konnte aufgrund starker, anhaltender Regenfälle nicht angepfiffen werden.

News, Videos, Live-Ticker: Hol dir mit der neuen LAOLA1-App die Inhalte, die dich wirklich interessieren >>>