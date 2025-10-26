NEWS

Wacker Innsbruck weiterhin das Maß aller Dinge im Westen

Die Innsbrucker feiern in der 14. Runde der Regionalliga West einen ungefährdeten Heimsieg gegen den VfB Hohenems.

Wacker Innsbruck bleibt in der Regionalliga West weiter das Maß aller Dinge.

Der Tabellenführer setzt sich im Heimspiel gegen den VfB Hohenems klar mit 4:0 durch und zeigt dabei vor allem in der zweiten Halbzeit seine Offensivqualitäten.

Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der die Tiroler trotz klarer Feldüberlegenheit mehrere Chancen ungenutzt lassen, sorgt ein Eigentor der Gäste kurz nach Wiederbeginn für die Wende. Danach spielen die Hausherren befreit auf: Adrian Lechl erhöht auf 2:0, ehe Bright Owusu und Okan Yilmaz den verdienten Kantersieg perfekt machen.

Die Tiroler haben nach dem 14. Spieltag der Liga einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Zweitplatzierten SV Seekirchen.

