Philipp Hosiner (36) bleibt der zweiten Mannschaft der Wiener Austria auch kommende Saison erhalten.

Mit den Young Violets besteht am letzten Spieltag der Regionalliga Ost noch die Möglichkeit in die ADMIRAL 2. Liga aufzusteigen. Hosiner steuerte in dieser Saison 18 Treffer in 29 Partien bei.

"Ziel der Young Violets ist es, jungen Talenten ihre ersten Schritte in den Erwachsenenfußball zu ermöglichen. Ich weiß aus eigener Erfahrung als Spieler bei den Austria Amateuren, dass Führungsspieler in diesem Anpassungsprozess extrem wichtig sind. Deshalb freut es mich, dass wir mit Kapitän Philipp Hosiner ein weiteres Jahr verlängern konnten", so Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Jungen sind lernwillig

Der Kapitän selbst meint: "Die Vertragsverlängerung bedeutet mir als Vollblut-Austrianer natürlich extrem viel. Ich denke wir haben in den letzten beiden Jahren hier viel bewirkt und die Young Violets als wertvolle Plattform für sehr junge Talente aus der Austria-Akademie etabliert. Die Jungen sind sehr lernwillig und es macht mir sehr viel Spaß meine Erfahrung an sie weiterzugeben und ihnen zu vermitteln, was es bedeutet Austrianer zu sein."

Hosiner gilt als wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam.