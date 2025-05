In der Regionalliga Ost feiert SR Donaufeld den vorzeitigen Meistertitel. Eine Runde vor Schluss gewinnen die Wiener daheim gegen den FavAC mit 2:1 und liegen mit vier Punkten Vorsprung uneinholbar an der Tabellenspitze.

Masse Scherzadeh bringt die Donaufelder in Minute 53 in Führung, der FavAC ist ab Minute 58 nur mehr zu Zehnt, Marko Stevanovic sieht Rot wegen einer Beleidigung. Mit dem 2:0 durch Ilija Petkovic fixiert Donaufeld in Minute 80 den Meistertitel, die Gäste können durch Kenny Schincariol nur mehr den Anschlusstreffer erzielen (90.+7).

Trotz des Titels wird Donaufeld auch in der kommenden Saison drittklassig spielen, der Klub hat nicht um eine Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga angesucht.

Aufstiegskrimi für Young Violets

Mit den Young Violets feiert der einzige Aufstiegsaspirant in der 29. Runde indes ebenfalls einen Sieg. Die zweite Mannschaft der Wiener Austria bezwingt Schlusslicht ASV Siegendorf mit 3:1.

Dabei gehen die Burgenländer in der 24. Minute durch Ifechukwu Okechukwu Amobi in Führung. Ein Eigentor von Julian Klar sorgt für den Ausgleich der "Jungveilchen" (36.). Julian Roider dreht die Partie knapp nach der Pause (48.). Den Endstand besorgt Philipp Hosiner (80.).

Weil mit dem SC Neusiedl (1:3-Niederlage gegen den Wiener Sport-Club) und dem FC Marchfeld Donauauen (1:2-Pleite bei Nachzügler Gloggnitz) die direkten Konkurrenten um Platz zwei patzen, ist der Aufstieg der Young Violets weiter möglich: Vor dem letzten Spieltag halten alle drei Teams bei 55 Punkten.

Die "Jungveilchen" sind am kommenden Freitag (19:00 Uhr) in Traiskirchen zu Gast, Marchfeld Donauauen tritt gegen den Wiener Sport-Club an, Neusiedl empfängt Meister Donaufeld. Kräftig mitzittern wird dabei der ASK Voitsberg, der als 14. der abgelaufenen Saison der 2. Liga als drittes Team neben dem SV Lafnitz und SV Horn absteigen müsste, sollten die Young Violets als Zweiter aufsteigen.

Mauerwerk gewinnt mit 4:3 gegen Leobendorf, Traiskirchen muss sich Oberwart 1:2 geschlagen geben.