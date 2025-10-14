Nach Polster-Sager: Gratis-Eintritt im Pizzabäcker-Kostüm in Horn

Mit vier Treffern gegen San Marino gelang Marko Arnautovic mit 45 Länderspieltoren ein neuer Torrekord im österreichischen Nationalteam.

Der bisherige Rekordhalter Toni Polster (44 Treffer), der noch auf die Anerkennung dreier Tore hofft, ist seine Bestmarke damit los. Nach der Partie bezeichnete der Wiener San Marino im "ORF" anschließend als eine "Auswahl an Pizzabäckern". Auch online trat Polster noch einmal nach (alles dazu >>>).

Humorvoll reagiert indes der SV Horn auf den Sager Polsters. Am Freitag steht im Waldviertel nämlich das direkte Regionalliga-Duell mit der von Polster betreuten Wiener Viktoria an.

Gratis Eintritt im Pizzabäcker-Kostüm

Horn ruft das Pizzaduell aus. Wer als Pizzabäcker verkleidet ins Stadion kommt, darf sich über gratis Eintritt erfreuen.

In der Halbzeitpause kommt es zudem zum Pausenspiel "Schlag den Pizzabäcker". Drei Kandidaten werden dabei vom Los bestimmt, diese treten zum Pizzabäcker-Dummy-Zielschießen an.