Suche
    news

    In der Nachspielzeit! Wacker dreht Partie gegen Schwaz

    Die Innsbrucker verpassen beinahe einen erwartbaren Heimsieg. Zwei Treffer in der Schlussphase sorgen aber für die Wende und den Heimsieg.

    In der Nachspielzeit! Wacker dreht Partie gegen Schwaz Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Wacker Innsbruck prolongiert mit einem späten Heimerfolg die Erfolgsserie!

    Die Innsbrucker feiern in der elften Runde der Regionalliga West einen 2:1-Heimsieg gegen den SC Schwaz.

    Dabei übernehmen die Innsbrucker nach einer ereignisarmen Anfangsphase die Spielkontrolle. Eine Topchance erspielt sich Wacker allerdings vor der Pause. Adrian Lechl trifft nach einem kurz abgespielten Eckball die Querlatte (28.).

    Auch nach dem Seitenwechsel erarbeiten sich die Gastgeber ihre Feldvorteile, aber Schwaz agiert äußerst effektiv. Can Alak drückt den Ball nach einem Eckball zur Führung der Gäste über die Linie (73.).

    Wacker dreht den Rückstand mit zwei späten Treffern um

    Innsbruck übt daraufhin eine Schlussoffensive aus und belohnt sich zunächst mit dem Ausgleich. Alexander Joppich lässt Wacker mit einem abgefälschten Treffer über den 1:1-Ausgleich jubeln (84.). Wacker drängt danach auf den Siegestreffer und sorgt auch für den späten Sieg.

    Matteo Franzotti netzt in der Nachspielzeit aus 20 Metern zum 2:1 der Innsbrucker ein (90.+3). Damit sichert sich Wacker in der Schlussminute den zehnten Saisonsieg im elften Ligaspiel.

    Somit baut Wacker in der Regionalliga West mit 30 Zählern den Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Seekirchen (26) aus.

     

     

    Die spannendsten Titelentscheidungen der LigaZwa-Geschichte

    Vorschau
    1996/97: Meister - SC Austria Lustenau
    1996/97: Meister - SC Austria Lustenau

    Slideshow starten

    23 Bilder

    Mehr zum Thema

    Wacker Innsbruck weiter auf Aufstiegskurs

    Wacker Innsbruck weiter auf Aufstiegskurs

    Regionalligen
    10
    Nach Weinstabl-Aus: Wiener Sport-Club hat neuen Coach

    Nach Weinstabl-Aus: Wiener Sport-Club hat neuen Coach

    Regionalligen
    4
    Sport-Club gewinnt erstes Spiel nach Trainerwechsel

    Sport-Club gewinnt erstes Spiel nach Trainerwechsel

    Regionalligen
    1
    RLM: Voitsberg mit Kantersieg weiter Spitzenreiter

    RLM: Voitsberg mit Kantersieg weiter Spitzenreiter

    Regionalligen
    1
    Regionalliga Mitte: Voitsberg überrollt Deutschlandsberg

    Regionalliga Mitte: Voitsberg überrollt Deutschlandsberg

    Regionalligen
    3
    Wiener Viktoria: Ein Grätzlverein, der mehr sein will

    Wiener Viktoria: Ein Grätzlverein, der mehr sein will

    Regionalligen
    Gregoritsch: Zittern nach dem Platzsturm

    Gregoritsch: Zittern nach dem Platzsturm

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    29
    Polster nach Arnautovic-Rekord: "Auswahl von Pizzabäckern"

    Polster nach Arnautovic-Rekord: "Auswahl von Pizzabäckern"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    228

    Kommentare