In der Nachspielzeit! Wacker dreht Partie gegen Schwaz

Wacker Innsbruck prolongiert mit einem späten Heimerfolg die Erfolgsserie!

Die Innsbrucker feiern in der elften Runde der Regionalliga West einen 2:1-Heimsieg gegen den SC Schwaz.

Dabei übernehmen die Innsbrucker nach einer ereignisarmen Anfangsphase die Spielkontrolle. Eine Topchance erspielt sich Wacker allerdings vor der Pause. Adrian Lechl trifft nach einem kurz abgespielten Eckball die Querlatte (28.).

Auch nach dem Seitenwechsel erarbeiten sich die Gastgeber ihre Feldvorteile, aber Schwaz agiert äußerst effektiv. Can Alak drückt den Ball nach einem Eckball zur Führung der Gäste über die Linie (73.).

Wacker dreht den Rückstand mit zwei späten Treffern um

Innsbruck übt daraufhin eine Schlussoffensive aus und belohnt sich zunächst mit dem Ausgleich. Alexander Joppich lässt Wacker mit einem abgefälschten Treffer über den 1:1-Ausgleich jubeln (84.). Wacker drängt danach auf den Siegestreffer und sorgt auch für den späten Sieg.

Matteo Franzotti netzt in der Nachspielzeit aus 20 Metern zum 2:1 der Innsbrucker ein (90.+3). Damit sichert sich Wacker in der Schlussminute den zehnten Saisonsieg im elften Ligaspiel.

Somit baut Wacker in der Regionalliga West mit 30 Zählern den Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Seekirchen (26) aus.

