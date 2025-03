Hosiner on fire! Young Violets setzen Erfolgslauf fort

Hosiner on fire!

Der Stürmer der Young Violets steht einmal mehr im Mittelpunkt beim 3:1-Auswärtserfolg der Young Violets im Derby in der 18. Runde der Regionalliga Ost gegen den Wiener Sportclub.

In der 22. Minute erzielt der 35-Jährige das wichtige 1:0. Es ist der bereits der fünfte Treffer im dritten Frühjahrsspiel und sein 12. Saisontor. In weiterer Folge bleiben die Young Violets am Drücker und erhöhen auf 2:0 durch Österreicher (35.).

Kurz nach Seitenwechsel erzielt Keles den Anschlusstreffer (50.), die Gäste finden aber die passende Antwort und erhöhen in Person von Mörth auf 3:1 (66.).

Die Young Violets feiern damit beim Sportclub den dritten Sieg im dritten Frühjahrsspiel und bleiben in der Tabelle Zweiter. Der Sportclub ist Zehnter.

Neusiedl festigt Tabellenführung

Tabellenführer Neusiedl gewinnt das Topspiel der 18. Runde in der Regionalliga Ost gegen den Tabellenvierten Kremser SC mit 3:2.

Dabei müssen die Fans im Burgenland lange auf einen Treffer warten. Nach etwas mehr als einer Stunde schießt Markl die Gastgeber in Front (61.). Vielgut kann kontern und erzielt das 1:1 (70.).

In weiterer Folge dreht der Tabellenführer voll auf und erzielt innerhalb von einer Minute zwei Treffer. Prenqi (81.) und Markl mit seinem zweiten Treffer (82.) sorgen für den Unterschied. Vielgut kann nur noch den Anschlusstreffer machen (90.+3).

Neusiedl fixiert damit die Tabellenführung mit 36 Punkten, Krems ist Vierter und hat 30 Punkte.

Donauauen und Traiskirchen mit Siegen

Dritter bleibt Marchfeld Donauauen nach einem klaren 2:0-Auswärtserfolg beim FavAC.

Traiskirchen schlägt Sportunion Mauer mit 3:1. Die Tore erzielen Maierhofer (42.), Lederer (50.), Schobesberger vom Punkt (87.), bzw. Necina (34.).

