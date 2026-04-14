Ex-LASK-Coach übernimmt Regionalligisten

Thomas Darazs hat einen neuen Trainer-Job gefunden. Der 48-Jährige übernimmt das Traineramt bei Regionalligisten FCM Traiskirchen.

Der Wiener übernimmt interemsitisch bis Saisonende und folgt auf den bisherigen Cheftrainer Nici Koller. Aktuell liegt Traiskirchen in der Regionalliga Ost mit 35 Punkten auf Platz neun.

Darazs, der 2021 schon einmal Interimstrainer bei Traiskirchen war, coachte zuletzt 2024 beim LASK. Bei den Linzern saß er ingesamt 15 Spiele auf der Trainerbank.