Das letzte Spiel des Jahres bestreitet das österreichische U21-Nationalteam im Rieder Stadion. Das gab der ÖFB am Donnerstag offiziell bekannt.

Am 14. November (ab 18:00 Uhr) empfängt das Team von Peter Perchtold Belgien im Rahmen der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2027.

"Das oberösterreichische Publikum hat am Dienstag in Linz wieder bewiesen, dass es voll hinter uns steht. Darum freut es uns, dass wir auch unser letztes Heimspiel gegen Belgien hier bestreiten können. In Ried hat in der Vergangenheit immer eine tolle Heimspielatmosphäre für die U21 geherrscht. Es ist eine Beziehung zwischen den Fans und der U21 entstanden. Darauf bauen wir auch im November, wir werden die Unterstützung von den Rängen brauchen", so U21-Teamchef Peter Perchtold.

Schöttel: "Es ist für die Gegner unangenehm in Ried zu spielen"

Für Geschäftsführer Bernhard Neuhold bietet sich das Stadion im Innviertel ideal für den Jahresabschluss an: "In Ried sind unsere Teams, egal ob das U21- oder das Frauen-Nationalteam, immer ein gern gesehener Gast, dafür möchte ich mich bei den Verantwortlichen der SV Ried bedanken. Es war daher naheliegend, dass wir für das letzte Quali-Heimspiel der U21 in diesem Jahr in das Innviertel zurückkehren."

Auch bei Thomas Gahleitner, dem Präsident der SV Ried, ist die Freude groß: "Es freut uns sehr, dass die U21-Nationalmannschaft für dieses wichtige Qualifikationsspiel wieder in die Rieder Arena zurückkehrt. Wir wünschen dem Team von Peter Perchtold alles Gute für das Match und die Qualifikation zur EURO 2027. Als zuverlässiger und starker Partner des U21-Teams hoffen wir wieder auf die großartige Unterstützung der Fans."

"Es ist für die gegnerischen Mannschaften unangenehm in Ried zu spielen. Auch deshalb war es für unsere Teams in den meisten Fällen ein guter Boden", so ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Das letzte U21-Länderspiel in Ried bestritt der vorangegangene U21-Lehrgang (2002) im März 2024 gegen Zypern. Für die aktuelle U21-Auswahl ist es eine Premiere.