Rückschlag! ÖFB-U21 verliert Quali-Duell gegen Wales

Das ÖFB-U21-Team muss einen Rückschlag in der Qualifikation für die U21-Europameisterschaft hinnehmen.

Am dritten Spieltag der Gruppe I unterliegt die Perchtold-Elf in Linz dem bis dato sieglosen Tabellenletzten Wales mit 0:2. Die Treffer für die Gäste besorgen Gabriele Biancheri von Manchester United (25.) und der eingewechselte Chris Popov (90.). Für die österreichische U21-Nationalmannschaft ist es die erste Pflichtspielniederlage seit dem 17. Oktober 2023 - damals verlor man mit 0:1 gegen Slowenien.

In der Partie tut sich Österreich insbesondere in der ersten Halbzeit schwer, die erste gute Torchance hat Beganovic kurz vor dem Gegentreffer in der 25. Spielminute. Nach dem Seitenwechsel ist die Perchtold-Elf aber besser in die Partie und erarbeitet sich mehrere Tormöglichkeiten. Genk-Legionär Sattlberger scheitert in der 68. Minute an der Latte, anschließend lassen Wels (71.) und Trummer (76.) noch gute Chancen liegen.

Im Gegenzug nutzt Wales-Joker Chris Popov die ersten Torchance der Gäste nach der Pause und trifft in der 90. Minute zum 2:0-Endstand.

ÖFB-U21 bleibt Dritter

Durch die 0:2-Niederlage verpasst Österreich den Sprung an die Tabellenspitze und bleibt hinter Belgien und Dänemark Dritter. Wales verbessert sich indes um einen Platz auf Rang vier.

Das nächste Spiel für die ÖFB-Junioren steht am 14. November an. Dann empfängt man zuhause Tabellenführer Belgien.