ÖFB-U21 erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt in Dänemark

Das österreichische U21-Nationalteam erkämpft sich im zweiten Spiel der EM-Qualifikation einen Punkt gegen Dänemark.Das Team von Peter Perchtold holt auswärts ein 1:1.

In einem umkämpften Spiel geht die rot-weiß-rote Auswahl kurz vor der Halbzeit in Führung. Nach einem von Hödl herausgeholten Elfmeter trifft Puczka vom Punkt zum 1:0 (45.+1).

Ausgleich und Platzverweis

Nach Wiederanpfiff kommen die Dänen aber zum Ausgleich. Andersen sorgt in der 58. Spielminute für das 1:1. In der 75. Spielminute schwächen sich die Österreicher selbst: Adewumi wird mit glatt Rot vom Platz geschickt (75.).

Doch die Österreicher bleiben auch in Unterzahl standhaft und holen sich einen durchaus verdienten Punkt. Österreich und Dänemark halten beide bei vier Punkten - die Dänen haben allerdings das bessere Torverhältnis.

Am Dienstag trifft die U21-Auswahl in Linz auf Schlusslicht Wales.