Drei Debütanten: Das ist der ÖFB-U21-Kader für die EM-Quali

Der 26-köpfige Kader des ÖFB-U21-Nationalteams für die anstehenden Aufgaben in der Qualifikation für die EM 2027 steht!

Am Dienstagvormittag wird das Aufgebot, welches drei Debütanten sowie vier Rückkehrer beinhaltet, bekannt. Am 27. März ist das Team von Peter Perchtold auswärts gegen Belgien (18 Uhr) gefordert, vier Tage später empfängt man in Ried Belarus.

Zuletzt nicht im Kader, jetzt aber wieder mit von der Partie: Dijon Kameri (KS Cracovia/POL), Nikolaus Wurmbrand und Jakob Schöller (beide Rapid) sowie David Heindl (FC Bayern München).

Zu den Neulingen zählt mit Vasilije Markovic (FK Austria Wien) ein aufstrebender U17-Vizeweltmeister, der aktuell bereits bei den Veilchen in der Bundesliga sein Talent beweisen kann. Außerdem erstmals einberufen werden Fabian Rossdorfer (SV Ried) und Souleyman Mandey (West Brom).

"Gute Mischung" im Kader

"Im Kader herrscht eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Jungs, die sich mit starken Leistungen in ihren Vereinen empfohlen haben. Der Konkurrenzkampf innerhalb des Teams ist trotz einiger Ausfälle hoch – und genau das wollen wir sehen. Jeder soll die Chance nutzen, sich auf dieser Bühne zu zeigen und sich für weitere Aufgaben zu empfehlen", so der Teamchef.

Den zuletzt positiven Trend wolle man bestätigen. Am Montag wird sich die Truppe am ÖFB-Campus einfinden und bis Donnerstag auf die beiden Aufgaben vorbereiten.

Der gesamte U21-Kader im Detail:

Tor: Matteo BIGNETTI (SK Puntigamer Sturm Graz; 3/0), Lukas JUNGWIRTH (LASK; 5/0), Juri KIRCHMAYR (FAC Wien; 0/0)

Abwehr: Samson BAIDOO (RC Lens/FRA; 15/1), David HEINDL (FC Bayern München/GER; 7/2), David PUCZKA (Juventus FC/ITA; 7/2), Jakob SCHÖLLER (SK Rapid; 2/0), Jannik SCHUSTER (FC Red Bull Salzburg; 3/0), Tim TRUMMER (FC Red Bull Salzburg; 6/0), Dominic VINCZE (TSV Egger Glas Hartberg; 0/0)

Mittelfeld: Oluwaseun ADEWUMI (Cercle Brügge/BEL; 10/0), Nicolas BAJLICZ (SV Oberbank Ried; 4/0), Jacob Peter HÖDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 3/0), Dijon KAMERI (KS Cracovia/POL; 10/2), Ermin MAHMIC (FC Slovan Liberec/CZE; 1/0), Souleyman MANDEY (West Bromwich Albion/ENG; 0/0), Vasilije MARKOVIC (FK Austria Wien; 0/0), Jonas MAYER (SV Oberbank Ried; 5/0), Christopher OLIVIER (VfB Stuttgart/GER; 1/0), Fabian ROSSDORFER (SV Oberbank Ried; 0/0), Nikolas SATTLBERGER (KRC Genk/BEL; 18/0), Moritz WELS (WSG Tirol; 9/1)