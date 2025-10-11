ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams fixieren vorzeitigen Aufstieg

Erfolgreicher Samstag für Österreichs Nachwuchs-Nationalteams!

Sowohl das U19- als auch das U17-Team fixieren mit ihrem jeweils zweiten Sieg im zweiten Spiel der Qualifikation zur jeweiligen EURO 2026 vorzeitig den Aufstieg in die zweite Runde, die im März gespielt wird.

Hämmerle überzeugt mit einem Hattrick

Die U19 besiegt beim Mini-Turnier in Slowenien Luxemburg klar mit 4:0. Mann des Spiels ist Augsburg-Legionär Mauro Hämmerle mit einem Hattrick (7./E., 31./E., 51.). Liefering-Stürmer Oghenetejiri Adejenughure erzielt das zwischenzeitliche 3:0 (44.).

"Ich kann den Jungs nur gratulieren, es war ein sehr souveräner Auftritt heute. Wir haben unser vorrangiges Ziel, den Gruppensieg und den Aufstieg in die Eliterunde vorzeitig fixiert, darüber sind wir alle sehr happy. Jetzt wollen wir auch die dritte Partie gewinnen", so Teamchef Martin Scherb in der Aussendung.

Aufstellung U19: Zawieschitzky - Sorg, Zinner, Zabransky, Dalpiaz (58. Roka) - Spalt (K), Maybach (70. Schandl), Music - Aleksa (58. Riegel), Hämmerle (75. Osayantin), Adejenughure (58. Hangl)

Sieben Tore beim U17-Duell

Noch mehr Treffer fallen im Spiel der U17-Teams zwischen Österreich und dem Kosovo. Die Elf von Trainer Manfred Zsak behält am Ende mit 4:3 die Oberhand.

Für die Tore sorgen Edin Jakupi (8./13.), Andy Mbock (45.+3) und Luca Mijatovic (52.). Verteidiger Lukas Posch sieht in der 60. Minute nach einem Foul Rot.

"Es ist den Burschen mit viel Einsatz gelungen, den verdienten Sieg in Unterzahl über die Zeit zu bringen. Wir wollten heute den Aufstieg in die 2. Quali-Runde fixieren, das ist uns gelungen. Das ist das, was am Ende zählt. Jetzt wartet mit dem Duell gegen Irland ein Finale um den Gruppensieg auf uns", so Zsak.

Aufstellung U17: Hupfauf - Posch, Karner (K), Filipovic, Swozil - Jakupi (85. Dezulovic), Aleksic, Sikleski, Mijatovic (90.+4 Berger) - Mbock, F. Ebner (65. Reismüller)