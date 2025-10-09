Suche
    Achtungserfolg: ÖFB-U17 gewinnt gegen Italien

    Die Österreicher können das erste von zwei Testspielen am neuen ÖFB-Campus gegen Italien gewinnen.

    In etwas weniger als einem Monat beginnt für Österreichs U17-Team die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

    In der finalen Testphase für das Turnier konnte das ÖFB-Team das erste von zwei Testspielen gegen Italien gewinnen. Die österreichische Auswahl entscheidet den Test am neuen ÖFB-Campus in der Seestadt Aspern mit 2:1 für sich.

    Die Österreicher starten perfekt in die Partie. Schon in der zweiten Minute sorgt Loris Husic für die Führung. Dank eines Treffers von Dominik Dobis stellen die Österreicher noch in der ersten Hälfte auf 2:0 (30.). In der 84. Minute gelingt Edoardo Zanaga lediglich der Anschlusstreffer für die Italiener.

    Am Sonntag findet dann der zweite Test gegen Italiens U17 statt. Bei der WM, die am 3. November startet, spielt Österreich in einer Gruppe mit Saudi-Arabien, Mali und Neuseeland.

    Was wurde aus...? Österreichs WM-Teilnehmer in Italien 1990

    Vorschau
    Klaus Lindenberger
    Michael Konsel

    Slideshow starten

    23 Bilder

    Kommentare