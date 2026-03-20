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U21-EM 2029: ÖFB reicht Interesse an Bewerbung ein

Der Österreichische Fußballbund zeigt Interesse an der Ausrichtung der U21-Europameisterschaft 2029.

U21-EM 2029: ÖFB reicht Interesse an Bewerbung ein Foto: © GEPA
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Der Österreichische Fußballbund hat fristgerecht sein Interesse an einer Bewerbung zur Ausrichtung der U21 EURO 2029 bei der UEFA eingereicht. Das gab der ÖFB am Freitag offiziell bekannt.

"Die UEFA U21 EURO ist ein bedeutendes Turnier für den europäischen Fußball und bietet Österreich die Chance, sich einmal mehr als verlässlicher und leistungsfähiger Gastgeber zu präsentieren. Dieses Interesse an einer Bewerbung ist ein starkes Signal für den heimischen Sport und darüber hinaus", wird der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll in der Aussendung zitiert.

Spanien als Konkurrenz

Als Nächstes wartet der ÖFB auf die Übermittlung der Bewerbungsunterlagen durch den europäischen Kontinentalverband. Dann kann ein internes Projektteam, unter externer Leitung von Wolfgang Gramann ein Setting entwickeln und gezielt aufbereiten.

Bis 21. September 2026 hat der ÖFB nun Zeit, die konkreten Bewerbungsunterlagen einzureichen. Neben Österreich hat auch Spanien sein Interesse an der Ausrichtung signalisiert.

Für den spanischen Verband wäre die U21-EM ein Testlauf für die ein Jahr später stattfindende FIFA WM 2030.

"Immer wieder Österreich" - Das WM-Trikot des ÖFB-Teams

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