Pröll dementiert Bericht um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Ralf Rangnick soll ein erstes Vertragsangebot vom ÖFB angelehnt haben. Die "Salzburger Nachrichten" sorgten am Dienstagabend für Schlagzeilen.

Jetzt dementiert der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll die Meldung gegenüber der "Krone". "Wir sind in Gesprächen. Aber es gab noch kein Angebot", lässt der Ex-Politiker wissen.

Sponsoren sollen mitzahlen

Bei der Aufsichtsratssitzung am Freitag sei lediglich ausgelotet worden, wie weit Pröll in Verhandlungen gehen dürfte.

Bestätigen kann Pröll hingegen die Meldung der "Salzburger Nachrichten", dass ÖFB-Sponsoren sich künftig am Gehalt des Teamchefs beteiligen könnten.