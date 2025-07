Nicht fit! ÖFB-Perspektivlehrgang findet ohne Rangnick statt

Der Perspektivlehrgang für hoffnungsvolle österreichische Fußball-Talente geht von Sonntag bis Mittwoch in Lindabrunn ohne Teamchef Ralf Rangnick über die Bühne.

Der Deutsche muss sich noch von den Folgen einer Sprunggelenks-Operation erholen. "Auf Anraten meines Arztes setze ich die medizinische Rehabilitation fort, damit ich bis Anfang September wieder fit bin", teilte Rangnick via ÖFB auf Social Media mit.

Der 67-Jährige hatte sich Mitte Juni einer lange geplanten Sprunggelenksoperation unterzogen. Anfang Juli wurde ein weiterer Eingriff nötig, weil sich die Wunde entzündet hatte.

Perchtold ersetzt Rangnick

Der nächste Teamlehrgang findet Anfang September statt, Österreich trifft in der WM-Qualifikation am 6. September in Linz auf Zypern und am 9. September in Zenica auf Bosnien-Herzegowina.

Anstelle von Rangnick wird der Perspektivlehrgang von U21-Teamchef Peter Perchtold geleitet. Unterstützung erhält Perchtold von den beiden A-Team-Assistenztrainern Lars Kornetka und Stefan Oesen.