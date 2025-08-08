Suche
    Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner verstorben

    Das langjährige Oberhaupt des heimischen Fußballbundes wurde 74 Jahre alt.

    Traurige Nachrichten für Österreichs Fußball: Der langjährige ÖFB-Präsident Leo Windtner ist 74-jährig verstorben. 

    Wie der "ORF" berichtet, dürfte der frühere Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich am Freitagvormittag bei einer Bergtour auf den Traunstein einen Herzstillstand erlitten haben. 

    Laut Informationen der Bergrettung wurde diese um 07.50 Uhr alarmiert, und daraufhin wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. 15 Bergretter waren im Einsatz, drei davon stiegen zum Einsatzort auf rund 800 Meter Seehöhe auf. Die Helfer konnten aber für den 74-Jährigen nichts mehr tun.

    Per Notarzthubschrauber wurde Windtner vom Berg geflogen. Der Notarzt habe noch versucht, ihn wiederzubeleben, jedoch erfolglos.

    Windtner war vom 28. Februar 2009 bis zum 17. Oktober 2021 ÖFB-Präsident und außerdem 22 Jahre Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich. In die ÖFB-Amtszeit Windtners fiel u.a. die Ernennung von Marcel Koller als Teamchef sowie die erstmalige Qualifikation für eine Euro 2016.

