WM-Märchen geht weiter! ÖFB-U17 schlägt England deutlich

Österreich steht im WM-Viertelfinale!

Das ÖFB-U17-Team schlägt im Achtelfinale nach einer starken Leistung das favorisierte England deutlich mit 4:0 und trifft am Freitag in der Runde der letzten acht auf Japan.

Die Elf von Trainer Hermann Stadler erwischt den besseren Start und macht es den "Three Lions" schwer, ins Spiel zu kommen. Bereits nach einer Viertelstunde hat das ÖFB-Team zehn Abschlüsse und über 65 Prozent Ballbesitz.

Die besten Chancen vergeben zunächst Dominik Dobis, der einen Abpraller nach einem Stangenschuss von Johannes Moser nicht verwertet (2.), und wenig später Moser selbst (10.).

Dobis früh verletzt vom Feld

Schlechte Nachrichten gibt es jedoch in der 20. Minute: Dobis verletzt sich bei einem Zweikampf und muss nach minutenlanger Behandlung unter Tränen den Platz verlassen. Für ihn kommt Nicolas Jozepovic (23.).

Erst danach werden die Engländer stärker und gestalten die Partie zunehmend offener. Weil aber Österreich hinten gut steht, fehlen die klaren Torchancen. Am Ende geht es torlos in die Halbzeitpause.

Blitzstart und ein Mann mehr

Wie schon im ersten Spielabschnitt kommt das ÖFB-U17-Team besser aus der Kabine und belohnt sich direkt.

Hasan Deshishku setzt sich im Alleingang auf der rechten Seite durch, tunnelt am Ende aus spitzem Winkel auch noch den englischen Keeper Jack Porter und schießt Österreich damit in Führung (47.).

Wenige Minuten später kommt Alejandro Rodriguez gegen den herauseilenden Daniel Posch viel zu spät und trifft den Torhüter nur noch mit den Stollen an der Brust. Der Engländer sieht zurecht die Rote Karte (51.).

Auch danach ist Österreich besser, der auffällige Deshishku scheitert jedoch zweimal mit guten Abschlüssen (54./57.).

Moser trifft doppelt

In Minute 70 fällt dann die Vorentscheidung. Nach einem Foulspiel an Jozepovic gibt es Elfmeter für Österreich. Moser übernimmt die Verantwortung und trifft zum 2:0.

Der Liefering-Youngster hat aber noch nicht genug und erhöht knapp zehn Minuten später auf 3:0 (79.). Auch Ifeanyi Ndukwe kann nach einer Standardsituation noch jubeln und drückt einen Abpraller über die Linie (86.).

Von England kommt keine Gegenwehr mehr und so fixiert Österreich sensationell, aber absolut verdient, den Viertelfinal-Einzug. Ein gutes Omen auch für das ÖFB-Team, vor dem Entscheidungsspiel (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gegen Bosnien?