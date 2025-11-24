Stadler fast sprachlos: "Teamspirit und Mentalität einzigartig!"

Österreich steht im Finale der U17-WM!

Trainer Herrmann Stadler versuchte kurz nach dem 2:0 gegen Italien (Spielbericht hier nachzulesen >>>), seine Gefühlswelt im "ORF" einzuordnen: "Mir fehlen die Worte. Es ist unbeschreiblich, wie diese Jungs diese WM spielen. Es war unglaublich, wie sie diese zweite Hälfte bestritten haben."

Neben der herausragenden Defensivarbeit, durch die das ÖFB-Team erst ein Gegentor in den sechs Spielen kassiert hat, hob der 64-Jährige besonders eines hervor: "Unsere unfassbare Mentalität, unser Teamspirit sind einzigartig. Jeder kämpft für jeden bis zum Schluss."

Auch als zu Beginn des Spiels Italien die Oberhand hatte, blieb das ÖFB-Team ruhig: "Zu Beginn haben wir Schwierigkeiten gehabt. Wir haben zur Pause wieder angesprochen, dass wir topfit sind und körperlich zulegen können, das haben die Jungs wieder bewiesen."

In der zweiten Hälfte drehte das ÖFB-Team auf und gewann dank eines Doppelpacks von Johannes Moser, der seine Turniertreffer sieben und acht erzielte. In der Schützenliste hat er als Führender zwei Treffer Vorsprung.

Historischer Erfolg

Für Österreich ist es ein historischer Erfolg, war doch zuvor in allen Altersklassen noch nie ein WM-Finaleinzug gelungen. "Es ist einmalig in der Geschichte, dass Österreich in einem WM-Finale steht", sagte Stadler.

Für Österreich ist es die erste Endspiel-Teilnahme bei einem Großturnier seit jener der U16 bei der EM 1997. Auf WM-Ebene war das Halbfinale der U20 im Jahr 2007 bisher der größte Erfolg.

Die Österreicher sind das einzige Team, das alle Partien im Laufe des Turniers gewinnen konnte. In der K.o.-Phase gab es auch im vierten Antreten nach einem 2:0 gegen Tunesien, 4:0 gegen England und 1:0 gegen Japan wieder keinen Gegentreffer. Auch zuvor in der Gruppenphase hatten Moser und Co. in den Partien gegen Saudi-Arabien (1:0), Mali (3:0) und Neuseeland (4:1) nur einen einzigen hinnehmen müssen.

Sogar FIFA-Präsident Gianni Infantino und Arsene Wenger sahen den Sieg der Österreicher. Am Donnerstag um 17 Uhr trifft das Team auf den Sieger des zweiten Halbfinals Portugal gegen Brasilien (im LIVE-Ticker >>>).