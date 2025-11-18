Nach Gala gegen England: U17 will "nächsten Schritt gehen"

Auch England kann die U17-ÖFB-Elf nicht stoppen!

Österreich zog am Dienstag mit einem 4:0-Erfolg in der Aspire Academy in Doha bereits ins WM-Viertelfinale ein.

"Mir fehlen die Worte, wenn du gegen England 4:0 gewinnst und wieder kein Gegentor bekommst" so der sichtlich erleichterte U17-Teamchef Hermann Stadler nach dem Match.

Dobis-Verletzung nur kurzer Schock

Die Anfangsphase gehörte dem Außenseiter, der durch Dominik Dobis (8.) und Johannes Moser (10.) Topchancen ausließ. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde folgte ein bitterer Rückschlag: Stürmer Dobis lag schreiend vor Schmerzen am Boden, er dürfte sich wohl eine schwere Verletzung im linken Knie zugezogen haben.

"Wir haben nach der Verletzung ein paar Schwierigkeiten gehabt, haben die Zuordnung verloren und das nicht wirklich in den Griff bekommen. In der Halbzeit haben wir dann eine Adaptierung vorgenommen. Das hat dann in der zweiten Halbzeit - wie man gesehen hat - richtig geklappt", so der Österreich-Coach.

Frühes Tor und Rote Karte: "Besser geht es nicht"

Kurz nach Wiederanpfiff traf Hasan Deshishku zum 1:0. Unmittelbar danach kassieren die Engländer eine Rote Karte. "Das war für uns natürlich top. Und davor noch das Tor - ich finde, besser geht es nicht. Dann 45 Minuten ein Mann mehr ist natürlich unglaublich. Dann schießen wir auch die Tore," so Torschütze Deshishku.

"Wir haben ihnen ihre Stärke weggenommen und dann eiskalt ausgekontert"

Johannes Moser mit seinen WM-Toren vier und fünf sorgte in Minute 70 und 79 für die komfortable 3:0-Führung.

"Wir haben die Engländer im Vorfeld richtig gut analysiert. Wir haben gewusst, dass sie gut über die Flügel kommen, haben ihnen ihre Stärke weggenommen und dann eiskalt ausgekontert - so wie wir es immer machen", so der Doppeltorschütze.

Ifeanyi Ndukwe machte in der 86. Minute den fünften Sieg im fünften Spiel perfekt.

"Ich hoffe, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen"

Als nächste Hürde wartet am Freitag Japan, das sich nach einem Elferschießen gegen Nordkorea durchsetzte.



"Ich hoffe, dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen und Japan genauso ernst nehmen wie England. Dann bin ich wirklich extrem positiv und dann kann alles passieren".

Österreich hält bei einem WM-Torverhältnis von 14:1. Mögliche Halbfinalgegner wären dann Italien oder Burkina Faso. In der anderen Tableauhälfte befinden sich Portugal und die Schweiz sowie Brasilien und Marokko.