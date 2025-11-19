Karic' besonderes Bosnien-Debüt: "Gegentor war bissl unnötig"

Emir Karic feierte gegen das ÖFB-Team ein besonderes Länderspieldebüt.

Der neunfache österreichische Juniorennationalspieler entschied sich kürzlich für einen Verbandswechsel. Kurz vor dem Match in Wien um das Fixticket bei der WM 2026 erhielt er die Spielgenehmigung.

Platz eins in der Quali-Gruppe verpassten die Bosnier nur knapp. Gegen Österreich lagen sie lange in Führung, verteidigten gut, mussten in der 77. Minute allerdings das 1:1 durch Michael Gregoritsch hinnehmen, das Österreich zum WM-Ticket reichte.

Zum Debüt stellte Teamchef Sergej Barbarez den gebürtigen Linzer Karic gleich in die Startelf. "Ich habe in der Früh ein Gespräch mit dem Cheftrainer gehabt, der hat mich gefragt, ob es der richtige Zeitpunkt ist", so der Sturm-Kicker nach dem Spiel gegenüber LAOLA1.

Karic für Playoffs optimistisch

Über die Leistung des Teams zeigt sich Karic trotz verpasster Qualifikation erfreut: "Ich bin extrem stolz, wie wir heute aufgetreten sind. Klar hat Österreich die Oberhand gehabt, aber wir haben das relativ gut verteidigt, gute Nadelstiche nach vorne gehabt. Das Gegentor war bissl unnötig. Trotzdem Glückwunsch an Österreich."

Der WM-Traum ist für den 28-Jährigen und die Bosnier noch nicht geplatzt. Für den Gruppenzweiten warten die Playoffs im März. "Ich bin mir sicher, wenn wir so eine Einstellung wie heute an den Tag legen, werden wir die Playoffs für uns entscheiden und Österreich zur WM folgen", so Karic.