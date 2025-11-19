NEWS

Talenteförderung? ÖFB räumt Fehler ein

Scherb spricht in der neuesten Folge von "Am Stammtisch bei Andy Ogris" über Fehler, die der ÖFB in der Vergangenheit gemacht hat und die man in Zukunft vermeiden will.

Hat der ÖFB bei der Ausbildung junget Talente in der Vergangheit Fehler gemacht?

Für Martin Scherb, Leiter der ÖFB-Talenteförderung, lautet die Antwort: "Ja". Viel zu sehr wurde der Fokus auf die taktische Ausbildung gesetzt. Die Förderung von individuellen Qualitäten wurden vernachlässigt.

Wie sich das in Zukunft ändern soll, damit Österreich nicht wieder 28 Jahre auf die nächste WM-Teilnahme warten muss, darüber spricht Scherb in der neuesten Folge von "Am Stammtisch bei Andy Ogris".

