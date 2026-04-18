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WM-Qualifikation heute: Österreich - Deutschland

Die ÖFB-Frauen stehen nach drei Spielen nach wie vor mit null Punkten da. Deutschland kann hingegen einen großen Schritt Richtung WM-Quali machen. LIVE-Infos:

WM-Qualifikation heute: Österreich - Deutschland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen ist am Samstag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker) am vierten Spieltag der WM-Qualifikation auf Wiedergutmachung aus. Im Rückspiel gegen Deutschland ist man jedoch klarer Außenseiter.

Am Dienstag setzte es auswärts in Deutschland nämlich eine deutliche 1:5-Niederlage. Es war die dritte Pleite im dritten Gruppenspiel für die Österreicherinnen, die damit selbstverständlich Letzter der Vierer-Gruppe sind.

Deutschland hält hingegen beim Punktemaximum von neun Zählern. Mit einem weiteren Sieg könnten die DFB-Frauen Platz eins im Fernduell mit Norwegen absichern. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM.

Die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis vier dürfen dank des WM-Playoffs noch auf eine WM-Teilnahme hoffen.

LIVE-Ticker:

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Viktoria Pinther - 53 Länderspiele (2 Tore)

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