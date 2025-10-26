SKN-Kapitänin fürs ÖFB-Team nachnominiert

Austria-Wien-Verteidigerin Katharina Schiechtl fällt aufgrund einer Knöchelverletzung für das Rückspiel im Playoff der Nations League gegen Tschechien am Dienstag aus.

Für die 74-fache Teamspielerin rückt Jennifer Klein in das Aufgebot von Teamchef Alexander Schriebl nach. Die Innenverteidigerin ist unter Schriebl erstmals im ÖFB-Team dabei.

Österreich läuft im Duell um den Verbleib in der höchsten Nations-League-Stufe einem 0:1-Rückstand nach.