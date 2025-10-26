NEWS

SKN-Kapitänin fürs ÖFB-Team nachnominiert

Die Innenverteidigerin Jennifer Klein ersetzt Austria-Verteidigerin Katharina Schiechtl.

SKN-Kapitänin fürs ÖFB-Team nachnominiert Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Austria-Wien-Verteidigerin Katharina Schiechtl fällt aufgrund einer Knöchelverletzung für das Rückspiel im Playoff der Nations League gegen Tschechien am Dienstag aus.

Für die 74-fache Teamspielerin rückt Jennifer Klein in das Aufgebot von Teamchef Alexander Schriebl nach. Die Innenverteidigerin ist unter Schriebl erstmals im ÖFB-Team dabei.

Österreich läuft im Duell um den Verbleib in der höchsten Nations-League-Stufe einem 0:1-Rückstand nach.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Viktoria Pinther - 48 Länderspiele (2 Tore)
18. Marie-Therese Höbinger - 50 Länderspiele (7 Tore)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Niederlage! ÖFB-Frauen im NL-Playoff mit dem Rücken zur Wand

Niederlage! ÖFB-Frauen im NL-Playoff mit dem Rücken zur Wand

ÖFB-Team
11
Van Djik mit Durchhalteparolen nach erneuter Liverpool-Niederlage

Van Djik mit Durchhalteparolen nach erneuter Liverpool-Niederlage

Premier League
Wacker Innsbruck steht bereits mit einem Bein in LigaZwa

Wacker Innsbruck steht bereits mit einem Bein in LigaZwa

Regionalligen
1
Bundesliga heute: FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg

Bundesliga heute: FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg

Bundesliga
Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Bundesliga
19
2. Liga im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FAC

2. Liga im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FAC

2. Liga
FC Bayern zieht mit 33 Jahre altem Rekord gleich

FC Bayern zieht mit 33 Jahre altem Rekord gleich

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball SKN St. Pölten Jennifer Klein Katharina Schiechtl ÖFB-Frauen-Team Frauen-Fußball