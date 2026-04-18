Historisch! ÖFB-Frauen erkämpfen sich Punkt gegen Deutschland

Im ausverkauften Stadion in Ried gelingt den ÖFB-Frauen Historisches!

Am vierten Spieltag der WM-Qualifikation spielt das Team von Alexander Schriebl 0:0 gegen Deutschland. Damit gelingt es den Österreicherinnen erstmals überhaupt, gegen die Nachbarinnen zu punkten.

Mit 4.300 Sitzplätzen ist die BWT X Oberösterreichische Arena am Samstagabend ausverkauft.

Die ÖFB-Elf steht von Beginn an tief, gerät schon nach wenigen Minuten beinahe in Rückstand. El Sherif pariert einen Brand-Kopfball aus kurzer Distanz (3.).

ÖFB-Team hält mit

Doch diese Gelegenheit bleibt die einzige Top-Chance der Deutschen im ersten Durchgang. Die Schriebl-Elf hält nicht nur enorm gut dagegen, sondern präsentiert sich auch mutig.

Was fehlt, ist die Genauigkeit – vor allem bei Umschaltaktionen. Das zeigt sich unter anderem kurz vor der Pause, als Österreich im Zwei-gegen-Eins aufs gegnerische Tor zuläuft und Campbells Zuspiel auf Reissner viel zu steil ausfällt.

Nach einer Stunde fahren die Gastgeberinnen den nächsten vielversprechenden Konter, Kolbs Flanke landet aber bei Torfrau Berger. In der Folge erhöht Deutschland den Druck, überlädt die defensiv anfällige rechte Abwehrseite der Österreicherinnen.

Latten-Kopfball und Platzverweis

Beinahe gerät Österreich nach einer Ecke in Rückstand: El Sherif pariert einen Nüsken-Kopfball überragend, daraufhin kommt allerdings Minge frei vorm Tor zum Kopfball. Die Torhüterin ist geschlagen, doch die DFB-Verteidigerin trifft aus wenigen Metern nur die Latte (72.).

Wenige Minuten später wird es für Minge erst ein so richtig bitterer Arbeitstag: Vor dem eigenen Tor schätzt sie ein Zuspiel falsch ein und reißt die heran laufende Hickelsberger-Füller um – als letzte Frau. Die Schiedsrichterin zeigt der Wolfsburg-Spielerin sofort Rot.

Durch den Platzverweis geht ein neuer Ruck durch das ÖFB-Team. So läuft Hickelsberger-Füller über links auf Berger zu, ist dabei aber zu langsam in der Entscheidungsfindung. Eine DFB-Verteidigerin kann noch entschärfen.

In der WM-Qualigruppe 4 belegen die Österreicherinnen nach dem 0:0 weiter den letzten Platz mit einem Zähler. Deutschland ist mit zehn Punkten Erster. Im Juni warten mit Slowenien und Norwegen die nächsten Herausforderungen.