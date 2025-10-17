NEWS

Gegen diese Teams testen die ÖFB-Frauen im Spanien-Camp

Das Nationalteam möchte die Spielidee weiterentwickeln. Dazu sollen zwei Testspiele zum Länderspiel-Jahresausklang dienen.

Gegen diese Teams testen die ÖFB-Frauen im Spanien-Camp Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen beendet sein Länderspieljahr während eines Spanien-Camps mit zwei freundschaftlichen Partien.

In Arcos de la Frontera trifft die ÖFB-Auswahl am 27. November (19.00 Uhr) auf Finnland, die Nummer 22 der Weltrangliste. Drei von bisher fünf Duellen haben die Österreicherinnen gewonnen. Am 1. Dezember (12.00) geht es in Sanlucar de Barrameda gegen die Ukraine, im Ranking 34. Die Ukrainerinnen haben den bisher einzigen Vergleich gewonnen.

"Ich bin froh, dass wir diese beiden Spiele in Spanien bestreiten können, auch weil es die erste Gelegenheit in diesem Jahr für uns ist, im Rahmen von Testspielen Dinge auszuprobieren sowie auch die ein oder andere junge Spielerin mit dabei zu haben. Die Spiele geben uns die Möglichkeit, in unserer Spielidee noch einen Schritt weiterzukommen", sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl am Freitag anlässlich der Bekanntgabe der beiden Gegner.

Bayern, Roma, Arsenal: Die Klubs der ÖFB-Legionärinnen

Manuela Zinsberger
Laura Wienroither

Slideshow starten

38 Bilder

Mehr zum Thema

Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

Süße Überraschung für Arnautovic in Belgrad

International
6
Zahlreiche Verletzte: Schriebl sieht ÖFB-Team nicht als Favorit

Zahlreiche Verletzte: Schriebl sieht ÖFB-Team nicht als Favorit

ÖFB-Team
3
U21-Team gastiert zum Heimabschluss erneut in Oberösterreich

U21-Team gastiert zum Heimabschluss erneut in Oberösterreich

ÖFB-Team
"Forbes"-Liste: Ronaldo und Messi verdienen am meisten

"Forbes"-Liste: Ronaldo und Messi verdienen am meisten

Fußball
1
2. Liga heute im LIVE-Strean: SKN St. Pölten - Austria Lustenau

2. Liga heute im LIVE-Strean: SKN St. Pölten - Austria Lustenau

2. Liga
Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Bayern vs. BVB: Das ewige Duell um Deutschlands Nummer eins

Deutsche Bundesliga
3
Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Fußball
8
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball Frauen-Fußball ÖFB-Frauen-Team Alexander Schriebl