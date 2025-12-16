Trotz langer Verletzung! ÖFB-Legionärin verlängert beim FC Bayern

Sarah Zadrazil hat ihren Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig verlängert.

Das gibt der amtierende Meister der Deutschen Bundesliga am Dienstag bekannt. Demnach verlängert Zadrazil ihren im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bis 2027.

Die 128-fache ÖFB-Teamspielerin wechselte vor fünf Jahren von Turbine Potsdam zum mittlerweile amtierenden Doublesieger. Seit Ende September 2025 fällt Zadrazil wegen eines Kreuzbandrisses verletzt aus.

Bayern eine "zweite Heimat geworden"

Dass ihr Vertrag während der Verletzungspause verlängert wurde, bedeutet für die FCB-Führungsspielerin "große Wertschätzung und enorme Unterstützung".

"Das gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Reha zu konzentrieren und alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Der FC Bayern ist für mich mittlerweile wie eine zweite Heimat geworden. Gerade jetzt, nach meiner Verletzung, habe ich noch viele Ziele mit dem Verein, die ich unbedingt erreichen möchte", sagt Zadrazil außerdem.

Enormer Anstieg an Kreuzbandrissen in der Liga

Zadrazil ist mit ihrer schweren Verletzung in dieser Saison kein Einzelfall in der deutschen Frauen-Bundesliga. Viel eher steigt die Anzahl an Kreuzbandrissen im deutschen Frauenfußball-Oberhaus bedenklich an.

Zum aktuellen Zeitpunkt fallen 15 Spielerinnen wegen eines Kreuzbandrisses aus, zwei weitere Kickerinnen erholen sich von jener Verletzung. Mit Lilli Purtscheller gibt es noch eine zweite ÖFB-Spielerin, die wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt.

Zum Vergleich: In der deutschen Männer-Bundesliga laborieren zurzeit sechs Profis an einem Kreuzbandriss. Dabei gibt es in der Männer-Liga (18 Teams) vier Klubs mehr als in der GFBL.