Tschechische Republik Tschechische Republik CZE
Österreich Österreich AUT
Endstand
1:0
1:0 , 0:0
  • Michaela Khyrova
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Niederlage! ÖFB-Frauen im NL-Playoff mit dem Rücken zur Wand

Das Frauen-Nationalteam verliert das Hinspiel gegen den Abstieg aus Liga A in Tschechien knapp. Der entscheidende Treffer fällt vor der Pause.

Niederlage! ÖFB-Frauen im NL-Playoff mit dem Rücken zur Wand Foto: © ÖFB/Jasmin Walter
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich verliert das Playoff-Hinspiel um den Verbleib in der Liga A der UEFA Nations League in Tschechien mit 0:1.

Barbara Dunst, Lilli Purtscheller, Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger und Torfrau Manuela Zinsberger fehlen verletzungsbedingt.
Diese Ausfälle machen sich bemerkbar. Das stark ersatzgeschwächte ÖFB-Team kommt zunächst nicht ins Spiel.

Die Tschechinnen kommen dagegen immer wieder zu guten Möglichkeiten: Michaela Khyrová kann den Ball beinahe ins Tor einschieben (34.).

Rückspiel kommenden Dienstag in Wien

Aneta Polásková ist nach einem Einwurf zu leicht durch, setzt den Ball aber am Tor vorbei (40.).

Zum ungünstigsten Zeitpunkt fällt der Führungstreffer der Tschechinnen: In Minute 42 rutscht Laura Wienroither am Ball vorbei, Khyrová schließt ins lange Eck ab.

In der Schlussphase kommen die Österreicherinnen zu mehreren Chancen. Die größte Möglichkeit auf den Ausgleich findet Melanie Brunnthaler vor, die unbedrängt zum Abschluss kommt, aber vergibt (78.). Nach einem Freistoß treffen die Tschechinnen noch die Latte (84.).

Am kommenden Dienstag (18 Uhr) steigt in der Generali Arena das Rückspiel.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Viktoria Pinther - 48 Länderspiele (2 Tore)
18. Marie-Therese Höbinger - 50 Länderspiele (7 Tore)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Sieg auch "für Verletzte": ÖFB-Frauen treffen auf Tschechien

Sieg auch "für Verletzte": ÖFB-Frauen treffen auf Tschechien

ÖFB-Team
DFB investiert große Summe in die Frauen-Bundesliga

DFB investiert große Summe in die Frauen-Bundesliga

International
Verletzungs-Update: So geht es Marko Arnautovic

Verletzungs-Update: So geht es Marko Arnautovic

International
7
2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 11. Runde

2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 11. Runde

2. Liga
2. Liga im LIVE-Stream: SV Stripfing - FC Hertha Wels

2. Liga im LIVE-Stream: SV Stripfing - FC Hertha Wels

2. Liga
2. Liga im LIVE-Stream: SW Bregenz - SV Kapfenberg

2. Liga im LIVE-Stream: SW Bregenz - SV Kapfenberg

2. Liga
1
2. Liga im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - Sturm Graz II

2. Liga im LIVE-Stream: Austria Klagenfurt - Sturm Graz II

2. Liga
1
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball Frauen-Fußball ÖFB-Frauen-Team Österreich (Team, Fußball) Tschechien (Team, Fußball)