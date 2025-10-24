Niederlage! ÖFB-Frauen im NL-Playoff mit dem Rücken zur Wand

Österreich verliert das Playoff-Hinspiel um den Verbleib in der Liga A der UEFA Nations League in Tschechien mit 0:1.



Barbara Dunst, Lilli Purtscheller, Sarah Zadrazil, Marie-Therese Höbinger und Torfrau Manuela Zinsberger fehlen verletzungsbedingt.

Diese Ausfälle machen sich bemerkbar. Das stark ersatzgeschwächte ÖFB-Team kommt zunächst nicht ins Spiel.

Die Tschechinnen kommen dagegen immer wieder zu guten Möglichkeiten: Michaela Khyrová kann den Ball beinahe ins Tor einschieben (34.).

Rückspiel kommenden Dienstag in Wien

Aneta Polásková ist nach einem Einwurf zu leicht durch, setzt den Ball aber am Tor vorbei (40.).

Zum ungünstigsten Zeitpunkt fällt der Führungstreffer der Tschechinnen: In Minute 42 rutscht Laura Wienroither am Ball vorbei, Khyrová schließt ins lange Eck ab.

In der Schlussphase kommen die Österreicherinnen zu mehreren Chancen. Die größte Möglichkeit auf den Ausgleich findet Melanie Brunnthaler vor, die unbedrängt zum Abschluss kommt, aber vergibt (78.). Nach einem Freistoß treffen die Tschechinnen noch die Latte (84.).



Am kommenden Dienstag (18 Uhr) steigt in der Generali Arena das Rückspiel.