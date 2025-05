Österreichs Frauen-Nationalteam setzt sich am fünften Spieltag der UEFA Women’s Nation League auswärts gegen Schottland mit 1:0 durch und sichert den dritten Gruppenplatz ab.

Im Oktober geht es damit im Playoff um den Verbleib in Liga A, Europas Topliga der 16 besten Teams. Der Gegner der ÖFB-Frauen ist ein Gruppenzweiter aus der Liga B. Dieser wird den Österreicherinnen am 6. Juni zugelost.

Sarah Zadrazil & Co. setzen die Schottinnen vor 3.000 Fans im Hampden Park zu Beginn gleich unter Druck. Puntigam gibt den ersten Schuss ab (9.), dann verzieht Hickelsberger-Füller nur knapp (10.). Hanshaw bringt den Ball aufs Tor, doch Torhüterin Gibson reagiert gut und kann zur Ecke klären (13.).

Österreich kontrolliert in der Folge das Spiel, Schottland steht tief und macht die Räume eng. Vor der Pause kommt die ÖFB-Elf aber nochmal auf.

Nach einem schönen Vortrag scheitert Puntigam jedoch an der schottischen Schlussfrau (38.). Zwei Minuten später setzt Hickelsberger-Füller den Ball nach einer Flanke an die Querlatte (40.). Im Anschluss ist Schottlands Abwehrspielerin Clark mit dem Arm am Ball, der Elfmeterpfiff bleibt allerdings aus.

Spannung in der Schlussphase

In den Anfangsminuten der zweiten Hälfte sind die Gastgeberinnen etwas aktiver im Offensivspiel, den Österreicherinnen gelingt nach etwas mehr als einer Stunde aber der verdiente Führungstreffer. Hickelsberger-Füller steht bei einer Ecke an der ersten Stange goldrichtig und besorgt per Kopf das 1:0 (62.).

Österreichs Torschützin bleibt ein Aktivposten in der Offensive. Nach einem Höbinger-Steckpass bringt Hickelsberger-Füller die Kugel jedoch nicht an der Torfrau vorbei (77.). Dann ist es ein Schuss von Höbinger, der noch geblockt wird (81.). Im Gegenzug kommt die eingewechselte Howat knapp nicht zum Abschluss (82.).

Auch die Schlussminuten sind ereignisreich. Hickelsberger-Füller läuft alleine auf das gegnerische Tor zu und kommt an der Torhüterin vorbei, doch sie verliert die Balance und kann nicht für die Entscheidung sorgen (87.). Auf der anderen Seite lenkt ÖFB-Torfrau Zinsberger einen Howat-Schuss an die Querlatte (88.).

In der fünfminütigen Nachspielzeit passiert schließlich nichts mehr. Österreich fährt einen knappen, aber verdienten 1:0-Sieg ein und hat den dritten Tabellenplatz sicher. Schon das erste Aufeinandertreffen ging mit 1:0 an die Österreicherinnen.

Im abschließenden Gruppenspiel treffen die ÖFB-Frauen am Dienstag (20:30 Uhr) im Franz-Horr-Stadion auf Deutschland. Die DFB-Auswahl besiegt am Freitag die Niederlande mit 4:0 und führt die Gruppe mit 13 Punkten an.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen