Nächster Ausfall: ÖFB-Stammspielerin droht längere Pause

Den ÖFB-Damen droht vor den beiden Playoff-Partien in der UEFA Nations League gegen Tschechien der nächste bittere Ausfall.

Nach Sarah Zadrazil (Kreuzbandriss) bangt Teamchef Alexander Schriebl nun um die nächste Leistungsträgerin. Liverpool-Legionärin Marie-Therese Höbinger hat sich im Ligaspiel gegen Manchester City erneut am Knie verletzt.

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen die "Skyblues" ist die Mittelfeldspielerin bereits nach 26 Minuten unter Tränen ausgewechselt worden, nachdem sie im Strafraum unglücklich gefallen ist. "Reds"-Coach Gareth Taylor vermutet "dieselbe Verletzung, die sie sich schon ein bisschen früher in der Saison zugezogen hat." Die 24-Jährige ist bereits von Mitte September bis Anfang Oktober ausgefallen.

Für Österreich geht es im Playoff der Nations League um den Verbleib in Liga A. Am 24. Oktober ist die Schriebl-Elf in Tschechien zu Gast, vier Tage darauf folgt das Rückspiel in der Generali Arena.

25' - Marie Höbinger can't continue after going down injured and Kirsty Maclean is on in her place.



