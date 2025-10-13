Suche
    news

    Nächster Ausfall: ÖFB-Stammspielerin droht längere Pause

    ÖFB-Teamspielerin Marie-Therese Höbinger hat sich im Ligaspiel gegen Manchester City am Knie verletzt und ist unter Tränen ausgetauscht worden.

    Nächster Ausfall: ÖFB-Stammspielerin droht längere Pause Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Den ÖFB-Damen droht vor den beiden Playoff-Partien in der UEFA Nations League gegen Tschechien der nächste bittere Ausfall.

    Nach Sarah Zadrazil (Kreuzbandriss) bangt Teamchef Alexander Schriebl nun um die nächste Leistungsträgerin. Liverpool-Legionärin Marie-Therese Höbinger hat sich im Ligaspiel gegen Manchester City erneut am Knie verletzt.

    Bei der 1:2-Heimniederlage gegen die "Skyblues" ist die Mittelfeldspielerin bereits nach 26 Minuten unter Tränen ausgewechselt worden, nachdem sie im Strafraum unglücklich gefallen ist. "Reds"-Coach Gareth Taylor vermutet "dieselbe Verletzung, die sie sich schon ein bisschen früher in der Saison zugezogen hat." Die 24-Jährige ist bereits von Mitte September bis Anfang Oktober ausgefallen.

    Für Österreich geht es im Playoff der Nations League um den Verbleib in Liga A. Am 24. Oktober ist die Schriebl-Elf in Tschechien zu Gast, vier Tage darauf folgt das Rückspiel in der Generali Arena.

    Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

    Vorschau
    20. Viktoria Pinther - 48 Länderspiele (2 Tore)
    18. Marie-Therese Höbinger - 50 Länderspiele (7 Tore)

    Slideshow starten

    21 Bilder

    Mehr zum Thema

    Reaktionen auf Arnautovic-Rekord: "Der letzte Zauberer!"

    Reaktionen auf Arnautovic-Rekord: "Der letzte Zauberer!"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    22
    Arnautovic: Legenden-Status für das "Generational Talent"

    Arnautovic: Legenden-Status für das "Generational Talent"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Wurmbrand-Debüt! Zwei Scorer und ein verschwitztes Leiberl

    Wurmbrand-Debüt! Zwei Scorer und ein verschwitztes Leiberl

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    18
    Ablöse als Rekordtorschütze - Polster tritt online nach

    Ablöse als Rekordtorschütze - Polster tritt online nach

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    258
    Rangnick: "...dann lassen wir uns das nicht mehr nehmen"

    Rangnick: "...dann lassen wir uns das nicht mehr nehmen"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    28
    ÖFB-U21 erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt in Dänemark

    ÖFB-U21 erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt in Dänemark

    ÖFB-Nationalteam - U21-Team
    18
    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    27

    Kommentare