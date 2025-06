ÖFB-Frauen kassieren historisches Debakel gegen Deutschland

Österreichs Frauen-Nationalteam erlebt zum Abschluss der Gruppenphase der UEFA Women's Nations League einen Horror-Abend!

Am 6. Spieltag von Gruppe 1 unterliegt die Auswahl von Alexander Schriebl im Viola Park Deutschland mit 0:6. Es ist die höchste Pleite der ÖFB-Frauen überhaupt.

Bereits nach 13 Sekunden erzielt das DFB-Team das 1:0. Giulia Gwinn schlägt den Ball lang, Schüller tropft mit der Brust nach rechts zu Selina Cerci ab, deren Flanke Torschützin Sydney Lohmann am langen Pfosten findet (1.).

In der vierten Minute schlägt Österreich aber fast zurück. Eine Unsicherheit in der Defensive kann Julia Hickelsberger nicht ausnutzen, Torhüterin Ann-Katrin Berger stellt den Fuß entscheidend dazwischen.

Danach schlägt es ein zweites mal hinter Debütantin Mariella El-Sherif ein, die nach einem Abstauber von Lea Schüller keine Chance hat (9.). Viktoria Pinther kann abermals eine Unachtsamkeit der Gäste nicht in ein Tor ummünzen, sie hebt den Ball über das leere Tor (18.).

Ein halbes Dutzend vor der Pause

In der Folge erlebt die Schriebl-Elf einen Totalausfall. Klara Bühl serviert mit einer Flanke auf Cerci, die per Halb-Volley trifft (26.). Wenig später kann Österreich nicht konsequent klären, Bühl trifft eiskalt (31.).

Vor der Pause erhöht Lohmann mit einem Distanzschuss, bei dem El-Sherif unglücklich ausschaut, auf 5:0 (39.). Laura Freigang macht mit einem weiteren Abstauber das halbe Dutzend perfekt (43.).

Nach der Pause lässt es die DFB-Elf ruhiger angehen. Österreich ist um den Ehrentreffer bemüht, der aber nicht gelingt. Zudem wird der Schriebl-Truppe ein Elfmeter verwehrt. Trotzdem bleibt es beim 0:6 und der historischen Pleite. Unter Ex-Trainerin Irene Fuhrmann gab es Februar letzten Jahres ein 2:7 gegen England.

Österreich fixierte bereits am vorherigen Spieltag mit einem 1:0 gegen Schottland Platz drei. Im Oktober geht es im Playoff um den Verbleib in Liga A. Gegner wird ein Gruppenzweiter aus Liga B, der am kommenden Freitag gelost wird.

Die Tabelle der UEFA Women's Nations League >>>