Suche
    Rumänien Rumänien ROU
    Österreich Österreich AUT
    Endstand
    1:0
    0:0, 1:0
    • Virgil Ghita
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    Einmal 5! Die Noten zum Bukarest-Bauchfleck

    Das ÖFB-Team spulte die bis dato schwächste Quali-Leistung ab und kassierte eine verdiente Niederlage. Die LAOLA1-Einzelkritik zu Rumänien gegen Österreich.

    Einmal 5! Die Noten zum Bukarest-Bauchfleck Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    So hat man bei einer Weltmeisterschaft nichts zu suchen.

    Das ÖFB-Team legt in seinem sechsten Spiel der WM-Quali einen ganz schlechten Auftritt in Rumänien hin und wird folglich mit dem ersten Rückschlag auf dem Weg in die USA, Kanada und Mexiko bestraft. In Bukarest setzt es eine späte, aber sicher nicht unverdiente 0:1-Niederlage (Spielbericht>>>).

    Ein einziger Österreicher konnte am Sonntag wirklich überzeugen, manch anderer erwischte einen schwarzen Tag und einer stand völlig neben sich. 

    LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

    Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker:

    ALEXANDER SCHLAGER

    90 Minuten

    Hat seine Aufstellung mit nur einer einzigen Aktion mehr als gerechtfertigt. Lange Zeit war der Salzburger wenig bis gar nicht beschäftigt, ehe er gegen Ratiu hellwach sein und eine Top-Parade auspacken musste. Beim Gegentor war für ihn dann nichts zu machen, er konnte heute am wenigsten dafür.

    STEFAN POSCH

    90 Minuten

    Solider, vor allem in Halbzeit eins auch offensiv auffälliger Auftritt des Rechtsverteidigers. Auch an ihm lag es am Sonntag nicht, seine rechte Abwehrseite hatte der Steirer im Griff.

    PHILIPP LIENHART

    90 Minuten

    Sicher einer der Schwächsten am Feld. Von Anfang an hatte der Freiburg-Legionär Probleme mit den giftigen Rumänen und ließ diese oftmals viel zu einfach passieren. In Halbzeit zwei fing er sich etwas, beim Gegentor hatte er plötzlich zwei Gegenspieler zu verteidigen und konnte so wenig ausrichten.

    DAVID ALABA

    90 Minuten

    Gelbe Karte

    Im Prinzip eigentlich ein gutes Spiel des Kapitäns, der das ein oder andere Mal für Lienhart ausputzte, immer wieder großartige Bälle in die Spitze spielte und auch den ein oder anderen gefährlichen Standard trat. Zwei Sachen muss man dem Wiener heute aber vorwerfen: Die leichtfertige Gelbe Karte, wegen der er nun auf Zypern fehlen wird, und den Umstand, dass er vor dem Gegentor nach einer vorangegangenen Klärungsaktion viel zu lange am Boden sitzen blieb und sich ärgerte, anstatt sofort weiterzuverteidigen.

    PHILLIPP MWENE

    90 Minuten

    Gelbe Karte

    Hatte mit Dennis Man den auf dem Papier wohl stärksten Rumänen zu verteidigen, diesen aber recht gut im Griff - auch wenn es dafür einmal eines Gelbfouls bedurfte, das ihn nun gegen Zypern fehlen lässt. Daraufhin war Rangnick das Risiko zu groß, er ersetzte den Wiener durch Prass.

    NICOLAS SEIWALD

    90 Minuten

    Das war nicht der Nicolas Seiwald, wie man ihn im ÖFB-Team kennt und schätzt. Zahlreiche Unsicherheiten und Fehlpässe des Leipzig-Legionärs, immer wieder mussten die Mitspieler ausputzen und einmal konnte nur mehr die Stange retten. Er wird von diesem Spiel lernen.

    KONRAD LAIMER

    90 Minuten

    Gefühlt ein Spiel, das am Bayern-Legionär vorbeilief. In Halbzeit eins hatte er keinen Zugriff im Mittelfeld, danach etwas offensiver orientiert und nach Baumgartners Auswechslung auch positioniert, aber auch dort kaum eine gelungene Aktion.

    ROMANO SCHMID

    Bis zur 86. Minute

    Er war lange Zeit der einzige Österreicher, der einen Schuss Richtung gegnerisches Tor abgeben konnte - auch wenn dieser weit drüberging. Auch sonst noch einer jener Spieler am Sonntag, denen zumindest manchmal etwas aufging.

    CHRISTOPH BAUMGARTNER

    bis zur 65. Minute

    Gelbe Karte

    Vielleicht kam der Startelfeinsatz etwas zu früh. Bis zu seiner Auswechslung konnte der zuletzt angeschlagene Horner so gut wie keine gelungene Offensivaktion verbuchen. Bei jedem Dribbling war der Ball sofort weg, einzig eine gute Passidee für Laimer war dabei. Für ein taktisches Foul am Anfang gab es Gelb.

    MARCEL SABITZER

    90 Minuten

    In Halbzeit eins oft gesucht, aber kaum gefunden. Nach Seitenwechsel waren mehr gelungene Offensivaktionen dabei, unter anderem der gut platzierte Fernschuss kurz nach der Pause. Umso bitterer dann das Abwehrverhalten des Dortmund-Legionärs vor dem 0:1, als er viel zu zögerlich Assistgeber Hagi bedrängte.

    MICHAEL GREGORITSCH

    bis zur 86. Minute

    Hing die meiste Zeit völlig in der Luft, was weniger an seiner Leistung lag, sondern eher an dem, was seine Hinterleute produzierten. Er selbst rackerte und arbeitete bis zu seiner Auswechslung kurz vor Schluss und hatte im Offensivspiel die ein oder andere gute Idee.

    Alexander Prass

    ab der 65. Minute

    Fügte sich nach seiner Einwechslung nahtlos in die Unsicherheiten seiner Mitspieler ein. Zwang Lienhart beinahe zu einem Eigentor mit einer äußerst fragwürdigen Klärungsidee und ist mit Sicherheit auch nicht vor dem Gegentor von Schuld freizusprechen, bei dem er in der Entstehung nur Begleitservice für Man anbot.

    Florian Grillitsch

    ab der 65. Minute

    Kam ins Spiel, um Österreich etwas Ruhe zu geben, und tat genau das Gegenteil. Mit einer seiner ersten Ballaktionen spielte er einen horrenden Fehlpass auf Ratiu und kam dem rumänischen Rechtsverteidiger dann nicht mehr hinterher. Einzig Schlager verhinderte Schlimmeres.

    Alessandro Schöpf

    ab der 86.

    Spielte zu kurz für eine Bewertung.

    Raul Florucz

    ab der 86. Minute 

    Spielte zu kurz für eine Bewertung.

    Mehr zum Thema

    Mit dieser Startelf spielt Österreich um die Vorentscheidung

    Mit dieser Startelf spielt Österreich um die Vorentscheidung

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    16
    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Rangnick: "Das war sehr deppert!"

    Rangnick: "Das war sehr deppert!"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    4
    ÖFB-Team: Ein Rückschlag, aber...

    ÖFB-Team: Ein Rückschlag, aber...

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    20
    These: Rangnick muss sich auf eine Nummer eins festlegen!

    These: Rangnick muss sich auf eine Nummer eins festlegen!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

    Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    1
    ÖFB-Ärger: "Dürfen nicht als Verlierer vom Platz gehen"

    ÖFB-Ärger: "Dürfen nicht als Verlierer vom Platz gehen"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    22

    Kommentare