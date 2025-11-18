NEWS

WM-Quali-Endstand: Österreich als Gruppensieger zur WM 2026!

Österreich jubelt: Als Gruppensieger zur WM 2026! Nach 27 Jahren wieder dabei – das 1:1 gegen Bosnien sichert das Ticket für die Endrunde.

WM-Quali-Endstand: Österreich als Gruppensieger zur WM 2026! Foto: © GEPA
Rot-weiß-rote Jubelstürme im Wiener Ernst-Happel-Stadion! Michael Gregoritsch schießt Österreich zur Fußball-WM 2026. Der Spielbericht >>>

Sechs Siege, wichtiges Remis

Österreich sichert sich mit 19 Punkten aus acht Spielen souverän den ersten Platz in Gruppe H.

Die Rangnick-Elf feiert sechs Siege, ein Remis und nur eine Niederlage - bei beeindruckenden 22:4 Toren und einer Differenz von +18.

Bosnien-Herzegowina folgt mit 17 Punkten auf Rang zwei und zieht ins Playoff ein, während Rumänien mit 13 Punkten den dritten Platz belegt.

Dahinter reiht sich Zypern (8 Punkte) vor San Marino, das ohne Punktgewinn und mit einem Torverhältnis von 2:39 Letzter wird.

Mit ÖFB! Diese Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 fix

USA (Gastgeber)

WM-Auslosung am 5. Dezember

Damit steht fest: Österreich ist nach 28 Jahren wieder bei einer WM-Endrunde dabei und darf sich nun auf die Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. freuen.

Endstand in Gruppe H:

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026