WM-Quali-Endstand: Österreich als Gruppensieger zur WM 2026!

Rot-weiß-rote Jubelstürme im Wiener Ernst-Happel-Stadion! Michael Gregoritsch schießt Österreich zur Fußball-WM 2026. Der Spielbericht >>>

Sechs Siege, wichtiges Remis

Österreich sichert sich mit 19 Punkten aus acht Spielen souverän den ersten Platz in Gruppe H.

Die Rangnick-Elf feiert sechs Siege, ein Remis und nur eine Niederlage - bei beeindruckenden 22:4 Toren und einer Differenz von +18.

Bosnien-Herzegowina folgt mit 17 Punkten auf Rang zwei und zieht ins Playoff ein, während Rumänien mit 13 Punkten den dritten Platz belegt.

Dahinter reiht sich Zypern (8 Punkte) vor San Marino, das ohne Punktgewinn und mit einem Torverhältnis von 2:39 Letzter wird.