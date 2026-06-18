ÖFB-Teamchef Rangnick bedankt sich bei Schülern für Unterstützung

Das ÖFB-Team löste mit dem WM-Auftaktsieg über Jordanien eine Menge Euphorie in Österreich aus – vor allem bei den jüngsten Fans.

Viele Schülerinnen und Schüler trafen sich am gestrigen Mittwoch frühmorgens vor dem Unterrichtsbeginn in der Schule, um gemeinsam Österreichs erstes WM-Spiel seit 28 Jahren zu schauen.

Nach dem 3:1-Sieg verbreiteten sich in den sozialen Medien zahlreiche Videos von vollen Klassenräumen sowie jubelnden Schülerinnen und Schülern.

Unterstützung gebe der Mannschaft "ganz viel Kraft"

Die Bilder haben auch das ÖFB-Team erreicht, wie Teamchef Ralf Rangnick auf Instagram schrieb.

"Es freut uns riesig zu sehen, wie ihr bei unseren Spielen mitfiebert, anfeuert, jubelt und uns die Daumen drückt. Genau solche Unterstützung gibt der Mannschaft ganz viel Kraft", so der 67-Jährige.

"Besonders beeindruckt hat mich, dass viele von euch nicht nur zuschauen, sondern sich auch Gedanken machen, wie wir spielen, was wir besser machen können und wie wir gegen unsere Gegner bestehen können. Man merkt sofort: Ihr seid mit großer Begeisterung dabei!", so Rangnick. "Wir hoffen, ihr feuert Österreich auch weiterhin so leidenschaftlich an."

Abschließend sprach Rangnick nochmals ein "großes Dankeschön" aus und schickte liebe Grüße nach Österreich.