Überraschung! Sieht so Österreichs WM-Trikot aus?

Mit welchem Trikot wird das österreichische Nationalteam bei der Weltmeisterschaft 2026 an den Start gehen?

Das ist eine der großen Fragen vor der WM-Rückkehr des ÖFB-Teams nach 28 Jahren. Geht es nach dem Fußballtrikot-Portal "Footy Headlines", gibt es auf diese Frage auch schon eine Antwort, die überrascht.

Schwarze Ärmel, Spruch auf der Rückseite

Die Plattform veröffentlichte kürzlich nämlich einen Leak des Trikots. Demnach verfüge das neue Puma-Trikot über einen roten Rumpf, weiße Logos und erstmals schwarze Ärmel mit Ärmelbündchen in den Farben der österreichischen Flagge.

Auf der Rückseite des Trikots, im Nackenbereich, stehe zudem der Spruch "Immer wieder Österreich".

Über den künftigen Preis der "Wäsch" will "Footy Headlines" auch Bescheid wissen. 100 Euro soll die Replika-Version kosten, 140 Euro die Authentik-Version.