NEWS

Überraschung! Sieht so Österreichs WM-Trikot aus?

Ein Fußball-Trikot-Portal veröffentlichte erste Leaks der möglichen ÖFB-Dressen für die WM 2026.

Überraschung! Sieht so Österreichs WM-Trikot aus? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit welchem Trikot wird das österreichische Nationalteam bei der Weltmeisterschaft 2026 an den Start gehen?

Das ist eine der großen Fragen vor der WM-Rückkehr des ÖFB-Teams nach 28 Jahren. Geht es nach dem Fußballtrikot-Portal "Footy Headlines", gibt es auf diese Frage auch schon eine Antwort, die überrascht.

Schwarze Ärmel, Spruch auf der Rückseite

Die Plattform veröffentlichte kürzlich nämlich einen Leak des Trikots. Demnach verfüge das neue Puma-Trikot über einen roten Rumpf, weiße Logos und erstmals schwarze Ärmel mit Ärmelbündchen in den Farben der österreichischen Flagge.

Auf der Rückseite des Trikots, im Nackenbereich, stehe zudem der Spruch "Immer wieder Österreich".

Über den künftigen Preis der "Wäsch" will "Footy Headlines" auch Bescheid wissen. 100 Euro soll die Replika-Version kosten, 140 Euro die Authentik-Version.

So soll das neue Trikot des ÖFB-Teams aussehen

Diese Trikots sind bei der Fußball-WM 2026 zu sehen

Deutschland
Italien

Slideshow starten

9 Bilder

Mehr zum Thema

ÖFB erfährt WM-Spielorte bei Live-Show der FIFA

ÖFB erfährt WM-Spielorte bei Live-Show der FIFA

FIFA WM
9
Als Gast oder Preisträger? Trump bei WM-Auslosung vor Ort

Als Gast oder Preisträger? Trump bei WM-Auslosung vor Ort

FIFA WM
16
Österreichs U17-Star im Fokus internationaler Spitzenvereine

Österreichs U17-Star im Fokus internationaler Spitzenvereine

ÖFB-Team
64
Nach verpasster WM-Quali: Slowenien trennt sich von Trainer

Nach verpasster WM-Quali: Slowenien trennt sich von Trainer

FIFA WM
ÖFB-Frauen beenden Jahr mit Testpleite gegen Ukraine

ÖFB-Frauen beenden Jahr mit Testpleite gegen Ukraine

ÖFB-Team
Einigung: Burgstaller-Angreifer muss fünfstellige Summe zahlen

Einigung: Burgstaller-Angreifer muss fünfstellige Summe zahlen

Fußball
3
Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Ilzer droht Abgang eines weiteren Leistungsträgers

Deutsche Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 ÖFB Trikot ÖFB-Trikot