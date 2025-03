Slapstick-Tor! Österreich verliert NL-Playoff gegen Serbien

Österreich unterliegt im Playoff-Rückspiel um den Aufstieg in Liga A der UEFA Nations League mit 0:2 in Serbien. Gesamt verliert man die Begegnung mit 1:3.

Das ÖFB-Team gibt dabei Halbzeit zwei völlig aus der Hand. Die Rangnick-Elf bekleckert sich unter anderem aufgrund eines schweren Fehlers von Alexander Schlager dabei nicht mit Ruhm, zudem fliegt Trauner vom Platz. Vlahovic entscheidet die Partie schließlich.

Guter Beginn von Österreich

Nach etwas mehr als fünf Minuten landet der Ball ein erstes Mal im Tor: Laimer schießt nach Pass von Cham ein, steht dabei aber knapp im Abseits.

Serbien wird erstmals nach einer Viertelstunde durch einen Schuss von Vlahovic gefährlich, dieser verfehlt sein Ziel aber knapp (16.).

Das Spiel gestaltet sich ausgeglichen, in Folge hat Österreich die große Chance auf das 1:0. Laimer presst hoch an, gewinnt den Ball und legt zur Mitte, wo Schmid Serbiens Keeper Rajkovic zu einer Parade zwingt (22.).

Bis zum Ende der ersten Hälfte bleibt es eine Partie auf Augenhöhe, allerdings ohne nennenswerte Chancen. Zur Pause bringt Teamchef Rangnick Arnautovic für Cham und Grüll für Mwene.

Seiwald und Schlager mit dem Lapsus

In Minute 56 steht es dann plötzlich aufgrund eines Slapstick-Treffers 1:0 für Serbien. Österreich will nach einem Abstoß herausspielen, Schlager passt zu Seiwald, der lässt prallen. Der Ball springt direkt vor Schlager auf und über dessen Fuß an die Stange. Maksimovic staubt ab.

Nur kurz danach hat Serbien die Chance auf das 2:0, doch Schlager reagiert diesmal sehr gut und kann Jovic den Ball vom Fuß fischen (63.).

Vier Minuten später ist Österreich dann nur noch zu zehnt. Mitrovic wird von Trauner kurz vor dem Strafraum umgegrätscht, die Szene wird nach VAR-Check mit Rot für den ÖFB-Verteidiger geahndet (67.).

ÖFB-Team von der Rolle

Die Rangnick-Elf ist in Folge von der Rolle, Serbien drückt und hat innert 60 Sekunden zwei Top-Gelegenheiten auf den zweiten Treffer. Mitrovic scheitert an Schlager, Zivkovic an der Stange (70.).

Es dauert aber nicht lange, ehe das 2:0 dann doch fällt - aber nur vermeintlich. Vlahovic köpft einen Abpraller in die Maschen, doch der VAR meldet sich, in der Entstehung gab es eine Abseitsposition (74.).

Österreich will treffen, doch nur Serbien tut es

Rangnick reagiert dann auch auf den Ausschluss und bringt Alaba und Stöger für Grillitsch und Gregoritsch (75.).

Mit den Einwechslungen fängt sich das ÖFB-Team wieder ein wenig und kann auch offensiv Akzente setzen, ein Tor gelingt der Rangnick-Elf aber nicht mehr. Dafür trifft Serbien.

Nach einem Konter über Jovic, der Vlahovic optimal bedient, fällt das 2:0 und die Partie ist endgültig entschieden (90.). Österreich misslingt der angepeilte Aufstieg in Liga A.