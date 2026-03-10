Sturm Graz II Sturm Graz II STU FC Liefering FC Liefering FCL
Heute 18:30 Uhr
1 2.95
X 3.50
2 2.15
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - FC Liefering

Im Nachtrag der Runde 18 der ADMIRAL 2. Liga treffen Sturm Graz II und der FC Liefering aufeinander. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Dienstag empfängt der SK Sturm II den FC Liefering im Nachtrag von Runde 18 der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die jungen Grazer belegen den 14. Tabellenplatz und halten bei gerade mal 14 Punkten. In der letzten Runde siegten die Grazer 1:0 beim FAC.

Die Lieferinger stehen wesentlich besser da: Mit 28 Punkten sind die "Jung-Bullen" Siebenter und haben keine echte Gefahr, nach unten abzurutschen.

Der 4:3-Sieg in der letzten Runde gegen SW Bregenz war sogleich der dritte volle Erfolg in Serie.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

Die Zukunft der Hohen Warte?

Die Zukunft der Hohen Warte?

LAOLA1
6
Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Valencia interessiert sich offenbar für WSG-Kicker

Bundesliga
Wanner und Chukwuemeka dürfen für ÖFB spielen!

Wanner und Chukwuemeka dürfen für ÖFB spielen!

ÖFB-Team
15
Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet

Weiterer Rapid-Kicker von Borussia Dortmund beobachtet

Bundesliga
8
Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Last-Minute-Sieg: Lazio gelingt wichtiger Befreiungsschlag

Serie A
Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Harter Gegner für Liverpool: FA-Cup-Viertelfinale ausgelost

Premier League
Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

Auf sich selbst gewettet: MLS sperrt zwei Spieler lebenslang

International
1

Kommentare

2. Liga Fußball FC Liefering SK Sturm II