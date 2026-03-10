2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - FC Liefering

Am Dienstag empfängt der SK Sturm II den FC Liefering im Nachtrag von Runde 18 der ADMIRAL 2. Liga (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die jungen Grazer belegen den 14. Tabellenplatz und halten bei gerade mal 14 Punkten. In der letzten Runde siegten die Grazer 1:0 beim FAC.

Die Lieferinger stehen wesentlich besser da: Mit 28 Punkten sind die "Jung-Bullen" Siebenter und haben keine echte Gefahr, nach unten abzurutschen.

Der 4:3-Sieg in der letzten Runde gegen SW Bregenz war sogleich der dritte volle Erfolg in Serie.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: