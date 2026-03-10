2. Liga heute im LIVE-Stream: FAC - SW Bregenz

Schwarz-Weiß Bregenz trifft am Dienstag im Nachtrag von Runde 18 der ADMIRAL 2. Liga auswärts auf den FAC Wien (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Floridsdorfer verloren zuletzt gegen Sturm II auswärts mit 0:1. In der Tabelle liegen die Wiener auf dem guten fünften Rang und halten bei 32 Zählern. Damit hat der FAC auch nur drei Punkte Rückstand auf Leader SKU Amstetten.

Die Vorarlberger halten hingegen erst bei elf Punkten. Damit stehen die Schwaz-Weißen nur auf Rang 15.

