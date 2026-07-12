ÖFB-Teamspieler verlobt sich nach der WM

Sie hat "Ja!" gesagt!

Hoffenheim-Legionär Alexander Prass (25) machte seiner langjährigen Freundin Lisa nach der Weltmeisterschaft einen romantischen Heiratsantrag.

Das Paar hat sich in der Karibik auf dem Archipel der Turks- und Caicosinseln verlobt.

In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag teilten die beiden Bilder von dem besonderen Moment.