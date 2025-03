ÖFB-Teamkader für Nations-League-Playoff am Dienstag fix

ÖFB-Nationaltrainer Ralf Rangnick wird am kommenden Dienstag (ab 15:30 Uhr live in ORF Sport +) den Nationalkader für das Nations-League-Playoff gegen Serbien nominieren.

Der 66-Jährige trifft mit der Nationalelf im Doppel um den Aufstieg in die Liga A zunächst am 20. März im heimischen Ernst-Happel-Stadion auf die Serben, drei Tage später steht das Rückspiel in Belgrad im Stadion Rajko Mitic an.

Das Nationalteam wird sich ab dem 17. März in Wien auf das Doppel vorbereiten. Rangnick wird beim Hinspiel auf Konrad Laimer verzichten müssen, der eine Sperre absitzt. Bei beiden Partien werden zudem Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic nicht zur Verfügung stehen.

Fraglich bleibt, ob David Alaba auf dem Rasen stehen wird. Noch im Februar erklärte Rangnick, sich mit dem Wiener diesbezüglich unterhalten zu wollen. Auch bei Gernot Trauner ist die Nominierung nicht gesichert.

