"Jeder will zur WM. Wir wollen zur WM, ihr wollt zur WM, das wäre für ganz Österreich einfach geil, wenn wir das schaffen", sagt Stefan Posch.

Das ÖFB-Team startet am Samstag (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker) daheim gegen Rumänien in die WM-Qualifikation.

Ralf Rangnick erzählt, er habe sich die Mühe gemacht, sich die Abschlusstabellen der vergangenen, erfolglosen WM-Qualis anzusehen. Seine Erkenntnis: "Irgendwas müssen wir diesmal anders machen! Diese Mannschaft kann und will Dinge anders machen."

Schlager maximal in den Schlussminuten

Dem Deutschen steht ein Team fast in Bestbesetzung zur Verfügung. Fragen bezüglich der Aufstellung sind eigentlich keine offen.

Xaver Schlager ist nämlich noch nicht fit genug für die Startelf.

"Es hängt vom Spielverlauf ab, ob er zum Einsatz kommt, 20 Minuten müssten auf jeden Fall möglich sein. Mir wäre es am liebsten, wir müssten ihn gar nicht bringen, dann hätte er noch zwei Wochen Zeit bis zur Klub-WM mit Leipzig", sagt Rangnick.

Aufstellung eigentlich klar

Patrick Pentz startet im Tor, die Viererkette bilden Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso und Phillipp Mwene. In der Mittelfeldzentrale kommen Konrad Laimer und Nicolas Seiwald zum Einsatz. Die Offensivreihe bilden Romano Schmid (hier könnte Patrick Wimmer auch spielen), Christoph Baumgartner und Marcel Sabitzer. An vorderster Front stürmt Marko Arnautovic.

Rangnick will aufgrund des verlorenen CL-Finales kein Problem bei Arnautovic sehen: "Er war wie immer gut drauf und für einen Schmäh zu haben. Er hat im Training gezeigt, was er kann, was wir von ihm brauchen."

"Vorne Spiele killen"

Das sind nicht zuletzt Tore. Denn die Chancenauswertung war in den vergangenen Partien der große Schwachpunkt der Österreicher.

Wimmer weiß: "Beim EM-Aus gegen die Türkei und in der Nations League – wir waren immer die bessere Mannschaft, hatten viele klare Torchancen, haben sie aber nicht genutzt. Das hat uns umgebracht. Wir müssen mehr Tore schießen und öfter zum Abschluss kommen."

Gregoritsch fasst das Erfolgsrezept zusammen: "Das Hauptziel ist, dass wir defensiv weiterhin wenig zulassen und vorne Spiele killen."

Spielstarke Rumänen

Dass mit den Rumänen ein Team ins ausverkaufte Happel-Stadion kommt, das mitspielen will, ist diesbezüglich sicher kein Nachteil.

"Sie haben zuletzt immer 4-3-3 bzw. 4-1-4-1 gespielt. Es ist eine Mannschaft mit einem spielstarken Mittelfeld, Nicolae Stanciu ist der Taktgeber, mit Florin Tanase und Dennis Man haben sie zwei dribbelstarke Flügelspieler", beschreibt Rangnick den Gegner.

Nachsatz: "Wenn man sie kicken lässt, können sie richtig gut spielen – aber genau das haben wir nicht vor."

Das Ziel ist glasklar: "Wir wollen mit einem Heimsieg starten. Wir haben an uns selbst die Erwartungshaltung, dass wir es erstmals seit 28 Jahren wieder zur WM schaffen."

Stelle deine ÖFB-Wunsch-Startelf für das Spiel gegen Rumänien auf:

Dieser Rumänien-Kader nimmt es mit Österreich auf