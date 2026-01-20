ÖFB-Team verkündet Testspielgegner vor WM

Im Sommer 2026 wartet für das ÖFB-Team zum ersten Mal seit 1998 wieder eine Weltmeisterschaft.

Vorab wird gegen drei WM-Teilnehmer getestet. In der ersten Länderspielpause des Jahres 2026 empfängt Österreich am 27. März im Happel-Stadion Ghana (18:00 Uhr). Am 31. März folgt am gleichen Ort um 20:45 Uhr ein Match gegen Südkorea.

Generalprobe in USA geplant

Direkt vor der WM empfangen die Österreicher am 1. Juni Tunesien (20:45 Uhr), ehe es am 4. Juni in Richtung USA geht. Dort werde ein weiteres Testspiel noch stattfinden. "Termin und Gegner werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben", heißt es.

Am 17. Juni startet die WM für Österreich, zum Auftakt geht es gegen Jordanien.