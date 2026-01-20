NEWS

Skifahrer erhalten Freikarten für ÖFB-Cup-Hit

Der Cupsieger WAC startet eine Aktion für Skifahrer. Im Viertelfinale wartet der Bundesliga-Leader.

Skifahrer erhalten Freikarten für ÖFB-Cup-Hit Foto: © GEPA
Der Wolfsberger AC sorgte mit dem Titelgewinn des UNIQA ÖFB-Cups in der abgelaufenen Saison für Furore. Auch in der aktuellen Saison steht der Titelverteidiger im Viertelfinale des Bewerbs.

Auf dem Weg zum erneuten Gewinn wartet jetzt aber am 01. Februar (Sonntag) ein harter Brocken. Um 17:30 Uhr gastiert der Bundesliga-Leader FC Red Bull Salzburg im Lavanttal.

Cupticket bei Skipass inkludiert

Entsprechend hofft der WAC auf Fanunterstützung und hat sich dementsprechend gemeinsam mit der Koralm Schi GmbH etwas überlegt.

Wer sich im Zeitraum von 23. bis 25. Jänner eine Tages- oder Stundenkarte (mindestens drei Stunden) für die Koralpe kauft, bekommt eine Freikarte für den Cup-Kracher Anfang Februar gratis dazu.

